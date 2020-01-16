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16 січня • оновлено в 17:20
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"Буде пізно!" Польща поквапила Україну з об'єднанням Чорного і Балтійського морів

1.5т
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Посол Польщі Бартош Ціхоцький заявив, що рішення про об'єднання Чорного та Балтійського морів у межах українсько-польського проекту потрібно ухвалити найближчим часом.

Про це він заявив у інтерв'ю "Українському радіо". Дипломат розповів, що з боку Польщі прикордонна інфраструктура розвивається вже зараз. Зокрема, було побудовано сучасні дороги до кордонів з Україною, модернізовано прикордонні переходи. Зараз польська сторона чекає на аналогічні дії з боку України.

"Була дуже цікава зустріч міністрів інфраструктури минулого року. Ми були зацікавлені, як новий уряд ставиться до ідей попереднього уряду. Там була ідея "go highway", побудувати сучасний хайвей з Одеси до Катовіце і до Гданська, об’єднати" Чорне море з Балтійським", – сказав посол.

Бартош Ціхоцький

Бартош Ціхоцький

twitter.com/MSZ_RP

Він додав, що розуміє, що у міністра інфраструктури Владислава Криклія "свої ідеї", тому польська сторона готова чекати.

"Це мільярди грошей, які ми вже витратили на колишню ідею, і це потенційно мільярди грошей, які можуть піти шляхом Китай-Росія-Білорусь-Польща, чи Туреччина-Румунія-Захід, чи Китай-Азія-Україна-Польща. Вирішувати треба зараз, бо потім буде пізно", – сказав посол.

"Буде пізно!" Польща поквапила Україну з об'єднанням Чорного і Балтійського морів

УНИАН

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Польщі після скандалу з заявами президента Росії Володимира Путіна вирішили на законодавчому рівні заборонити Москві тлумачити історію "зі своєї точки зору".

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Польща
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Ну хoхлам не привыкать, Черное море выкопали, выкопают и канал в Балтику)
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Построить - это не к свидомым. Декомунизировать или сп...злить - это пожалуйста. Максимум, покрасить в патриотические цвета вместо капремонта. А уж если всё-таки удается отремонтировать школьный сортир или 20 км автодороги, то это событие исторического масштаба и требует открытия гарантом лично. Петрундель не даст соврать!
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