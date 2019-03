Британський парламент втретє відхилив угоду щодо Brexit: що далі

У п'ятницю, 29 березня, британський парламент втретє відхилив угоду щодо Brexit, запропоновану прем'єр-міністром Терезою Мей.

Про це повідомляє CNN. Тепер глава уряду має презентувати новий план виходу з ЄС. Інакше він відбудеться без угоди 12 квітня.

За проголосували 344 депутати. План Мей же підтримали 286 голосами.

На голосування було винесено лише юридично зобов'язувальну частину угоди з ЄС щодо Brexit: угоду про вихід з Євросоюзу. Другу частину угоди — політичну декларацію щодо майбутніх відносин з ЄС — парламентарі не розглядали.

У зв'язку з голосуванням британських депутатів голова Європейської ради Дональд Туск повідомив про засідання позачергового саміту ЄС 10 квітня.

"З огляду на те, що Палата громад відхилила угоду про вихід, я вирішив скликати Європейську раду 10 квітня", — написав він у своєму Twitter.

In view of the rejection of the Withdrawal Agreement by the House of Commons, I have decided to call a European Council on 10 April. #Brexit