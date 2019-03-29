Британський парламент втретє відхилив угоду щодо Brexit: що далі

У п'ятницю, 29 березня, британський парламент втретє відхилив угоду щодо Brexit, запропоновану прем'єр-міністром Терезою Мей.

Про це повідомляє CNN. Тепер глава уряду має презентувати новий план виходу з ЄС. Інакше він відбудеться без угоди 12 квітня.

За проголосували 344 депутати. План Мей же підтримали 286 голосами.

Тереза Мей

На голосування було винесено лише юридично зобов'язувальну частину угоди з ЄС щодо Brexit: угоду про вихід з Євросоюзу. Другу частину угоди — політичну декларацію щодо майбутніх відносин з ЄС — парламентарі не розглядали.

У зв'язку з голосуванням британських депутатів голова Європейської ради Дональд Туск повідомив про засідання позачергового саміту ЄС 10 квітня.

"З огляду на те, що Палата громад відхилила угоду про вихід, я вирішив скликати Європейську раду 10 квітня", — написав він у своєму Twitter.

In view of the rejection of the Withdrawal Agreement by the House of Commons, I have decided to call a European Council on 10 April. #Brexit — Donald Tusk (@eucopresident) 29 березня 2019 р.

Перед голосуванням прем'єр-міністр закликала парламентарів переглянути свої погляди.

"Це остання можливість гарантувати виконання Brexit", — заявила вона.

"Якщо ми не проголосуємо за цю пропозицію сьогодні, люди запитають, чому ми не проголосували за Brexit", — сказала вона, зазначивши, що розуміє, наскільки складний вибір просить зробити членів парламенту.

Разом із тим, Мей наголосила, що в разі схвалення угоди її умови вже не можуть бути змінені надалі.

Як уточнює AP, в Єврокомісії вже заявили про те, що найімовірнішим є "жорсткий" сценарій виходу Великобританії з ЄС 12 квітня.

Інші варіанти Brexit парламентарі розглянуть 1 квітня. Країна може знову попросити Євросоюз про продовження терміну виходу зі складу і в такому разі Лондону все ж доведеться провести у травні вибори до Європарламенту.

Характерно, що основним спірним питанням є проблема кордону між Ірландією та Північною Ірландією. Зараз він відкритий, проте після Brexit стане кордоном між Британією та ЄС.

Раніше депутати британського парламенту також виступили проти "жорсткого" виходу країни з Союзу, однак керівництво ЄС попередило країну, що повторні переговори вже неможливі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У червні 2016 року більшість жителів Великобританії проголосували за вихід королівства з Європейського Союзу.

25 листопада 2018 року країни-члени ЄС схвалили проект договору про Brexit, який регламентує ключові моменти виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС. Згідно з пунктами договору, Великобританія повинна вийти з ЄС у березні 2019 року. Тим часом Європейський суд ухвалив, що Лондон може відкликати рішення про вихід з Євросоюзу.

На думку експерта-міжнародника, вихід Великобританії зі складу Європейського Союзу може стати причиною повного розвалу ЄС, адже таким чином англійці покажуть приклад іншим країнам.

Очікується, що це стане не тільки економічним, але і безпрецедентним політичним ударом по цілісності Євросоюзу як такого.

15 січня 2019 року парламент відхилив план Мей щодо виходу з ЄС.

12 березня депутати вдруге проголосували проти угоди з ЄС.

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