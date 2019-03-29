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Британський парламент втретє відхилив угоду щодо Brexit: що далі

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У п'ятницю, 29 березня, британський парламент втретє відхилив угоду щодо Brexit, запропоновану прем'єр-міністром Терезою Мей.

Про це повідомляє CNN. Тепер глава уряду має презентувати новий план виходу з ЄС. Інакше він відбудеться без угоди 12 квітня.

За проголосували 344 депутати. План Мей же підтримали 286 голосами.

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Тереза Мей

Тереза Мей

На голосування було винесено лише юридично зобов'язувальну частину угоди з ЄС щодо Brexit: угоду про вихід з Євросоюзу. Другу частину угоди — політичну декларацію щодо майбутніх відносин з ЄС — парламентарі не розглядали.

У зв'язку з голосуванням британських депутатів голова Європейської ради Дональд Туск повідомив про засідання позачергового саміту ЄС 10 квітня.

"З огляду на те, що Палата громад відхилила угоду про вихід, я вирішив скликати Європейську раду 10 квітня", — написав він у своєму Twitter.

Перед голосуванням прем'єр-міністр закликала парламентарів переглянути свої погляди.

Британський парламент втретє відхилив угоду щодо Brexit: що далі

"Це остання можливість гарантувати виконання Brexit", — заявила вона.

"Якщо ми не проголосуємо за цю пропозицію сьогодні, люди запитають, чому ми не проголосували за Brexit", — сказала вона, зазначивши, що розуміє, наскільки складний вибір просить зробити членів парламенту.

Разом із тим, Мей наголосила, що в разі схвалення угоди її умови вже не можуть бути змінені надалі.

Британський парламент втретє відхилив угоду щодо Brexit: що далі

Як уточнює AP, в Єврокомісії вже заявили про те, що найімовірнішим є "жорсткий" сценарій виходу Великобританії з ЄС 12 квітня.

Інші варіанти Brexit парламентарі розглянуть 1 квітня. Країна може знову попросити Євросоюз про продовження терміну виходу зі складу і в такому разі Лондону все ж доведеться провести у травні вибори до Європарламенту.

Характерно, що основним спірним питанням є проблема кордону між Ірландією та Північною Ірландією. Зараз він відкритий, проте після Brexit стане кордоном між Британією та ЄС.

Раніше депутати британського парламенту також виступили проти "жорсткого" виходу країни з Союзу, однак керівництво ЄС попередило країну, що повторні переговори вже неможливі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Вихід Великобританії з ЄС
Особа
Тереза ​​Мей
Місце
Великобританія
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