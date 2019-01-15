Британський парламент провалив голосування по Brexit

Британський парламент проголосував проти угоди про вихід з Євросоюзу, яка була запропонована урядом прем'єр-міністра Терези Мей.

Проти законопроекту по Brexit проголосували 432 парламентарія, а за - 202.

Тепер уряд має три дні для того, щоб презентувати інший варіант угоди. Також є можливість отримання від Євросоюзу відстрочки для розробки нових домовленостей або вихід країни з ЄС без будь-яких умов.

Після голосування Мей заявила, що перед тим, як зробити наступні кроки, хоче переконатися, чи користується довірою парламенту. У відповідь лідер опозиції Джеремі Корбін запропонував влаштувати на наступний день голосування щодо недовіри уряду.

Голова Європейської ради Дональд Туск визнав угоду по Brexit проваленою і вказав на можливість перегляду рішення щодо виходу Великобританії з ЄС.

У свою чергу голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер висловив співчуття через те, що британський парламент відхилив угоду щодо Brexit, назвавши документ "кращою з можливих угод".

Нагадаємо, голосування по Brexit планувалося ще 11 грудня, однак було відкладено з ініціативи Мей через недостатню підтримку депутатами положень документа. Тоді головною проблемою називався питання про те, як будуть виглядати кордону між Британією та ЄС, між Ірландією і Північною Ірландією.

Прихильники "жорсткого Brexit" виступають проти плану Мей через збереження, на їхню думку, занадто великого впливу ЄС. У свою чергу опозиція вимагає проведення нових виборів, щоб умови щодо виходу з Євросоюзу погоджував вже інший уряд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в червні 2016 року більшість жителів Великобританії проголосували за вихід королівства з Європейського Союзу.

25 листопада 2018-го країни-члени ЄС схвалили проект договору про Brexit, який регламентує ключові моменти виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС. Згідно з пунктами договору, Великобританія повинна вийти з ЄС в березні 2019 року. Тим часом Європейський суд ухвалив, що Лондон може відкликати рішення про вихід з Євросоюзу.

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