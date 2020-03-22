Британські медики назвали новий симптом коронавірусу

Одним із симптомів зараження коронавірусом COVID-19 може стати раптова втрата нюху.

До такого висновку прийшли фахівці Британської асоціації оториноларингології (ENT). Цей симптом може проявлятися при відсутності інших ознак захворювання, тобто такі пацієнти можуть бути прихованими носіями COVID-19, передає BBC.

За даними організації, є переконливі докази, що цей симптом з'являвся у коронавірусних пацієнтів у Південній Кореї, Китаї та Італії.

У Великобританії, США, Франції та північній Італії відзначається раптове зростання випадків аносмії, йдеться в спільній заяві професора Клер Хопкінс з Британського товариства ринології і професора Нірмала Кумара з асоціації оториноларингології

"Ці пацієнти можуть бути одними з раніше невідомих прихованих носіїв, які сприяли швидкому поширенню COVID-19. На жаль, симптоми цих пацієнтів не відповідають нинішньому критерію для здачі аналізів або самоізоляції", - йдеться в заяві.

Лікарі рекомендують враховувати цей симптом як один з інструментів для виявлення коронавірусних пацієнтів, які не страждають від високої температури або сухого кашлю.

Раніше 62-річна заступниця міністра охорони здоров'я Британії Надін Дорріс, яка перехворіла коронавірусом, розповіла, що втратила нюх і смак після хвороби.

Крім того, про аносмію як про симптом коронавірусу говорив німецький вірусолог професор Хендрік Стрик. За його словами, втрата смаку та нюху на кілька днів спостерігалася у двох третин пацієнтів, які надходили до нього.

Відзначимо, що на подібні симптоми скаржився народний депутат України Сергій Шахов, котрий захворів на коронавірус.

delo.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у світі зафіксовано понад 340 тис. випадків захворювання коронавірусом, кількість смертей склала 14,5 тис.

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