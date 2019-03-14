Британія відклала вихід з Європейського Союзу: що відомо

У четвер, 14 березня, парламент Великобританії проголосував за продовження терміну Brexit.

Таким чином запланований на 29 березня вихід країни з ЄС не відбудеться.

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Нагадаємо, напередодні парламентарії проголосували проти виходу з Європейського Союзу без укладання угоди.

12 березня у країні відхилили план виходу, запропонований прем'єр-міністром. При цьому колишній міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон заявив, що Британія все ж покине Європейський Союз 29 березня.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У червні 2016 року більшість жителів Великобританії проголосували за вихід королівства з Європейського Союзу.

25 листопада 2018-го країни-члени ЄС схвалили проект договору про Brexit, який регламентує ключові моменти виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС. Згідно з пунктами договору, Великобританія повинна вийти з ЄС у березні 2019 року. Тим часом Європейський суд ухвалив, що Лондон може відкликати рішення про вихід.

На думку експерта-міжнародника, вихід Великобританії зі складу Європейського Союзу може стати причиною повного розвалу ЄС, адже таким чином англійці покажуть приклад іншим країнам.

Очікується, що це стане не тільки економічним, але й безпрецедентним політичним ударом по цілісності Євросоюзу як такого.

15 січня 2019 року парламент вперше відхилив план Мей щодо виходу з ЄС.

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