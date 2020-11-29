Британія піднімала винищувачі на перехоплення літаків Росії

Британські військово-повітряні сили в суботу, 28 листопада, підняли свої винищувачі Typhoon, щоб перехопити російські військові літаки Ту-142 Bear F.

Останні наблизилися до повітряного простору Шотландії. Про це повідомила пресслужба командування Королівських ВПС (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Винищувачі Typhoon стартували з бази британських ВПС у Лоссімауте в суботу вранці, до них приєднався літак ВПС Великобританії Voyager із бази в Брайз-Нортоні, який забезпечив дозаправку Typhoon у повітрі. Було перехоплено два російські протичовнові літаки Ту-142 Bear F", – йдеться в повідомленні.

Там вказали на важливість контролювати пересування таких російських літаків під час польотів поблизу британського простору, оскільки вони використовуються в "протичовновій війні" та в морському патрулі.

Крім цього, зазначили в британському військовому відомстві, літаки РФ, що виконують польоти в районі польотної інформації Великобританії, "можуть становити небезпеку для інших користувачів повітря".

"Особливо в цьому випадку, оскільки це був завантажений повітряний простір над Північним морем. Часто Bear F не видають звуку, що передбачає передачу коду для визначення намірів, розташування і висоти літака або розмови з авіадиспетчерами Великобританії, внаслідок чого інші цивільні авіалайнери в цьому районі має бути перенаправлено, щоб військовий літак не пролетів занадто близько", – пояснює командування Королівських ВПС.

Там додали, мовляв, щоб стримати такі "непрофесійні дії та знизити ризики", пов'язані з польотами російських військових літаків в цьому завантаженому міжнародному повітряному просторі, Typhoon британських ВПС супроводжували два Bear F РФ і уважно стежили за їхніми переміщеннями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в Міноборони РФ заявили, що Росія піднімала в повітря винищувач Су-27 через американського літака-розвідника RC-135, який здійснював політ над нейтральними водами Чорного моря.