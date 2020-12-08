Британія почала масову вакцинацію від COVID-19: фото з першим щепленим

У вівторок, 8 грудня, у Великій Британії почалася вакцинація від коронавірусу (COVID-19). Першою щеплення отримала 90-річна жителька Ковентрі Маргарет Кінан.

Як повідомляє ВВС, першими вакцину від компаній Pfizer і BioNTech в країні отримають медичні працівники і люди старше 80 років. При цьому вакцинація не є обов'язковою.

Відзначається, що на першому етапі вакцину отримають 70 медичних центрів в Британії. Першою пацієнткою стала Кінан, якій через тиждень виповниться 91 рік. Щеплення їй зробили 6:31 за місцевим часом (8:31 за Києвом) в університетській лікарні Ковентрі.

"Для мене велика честь бути першою вакцинованою від COVID-19. Це кращий подарунок на день народження, який я могла б побажати, бо це означає, що я нарешті з нетерпінням чекаю можливості провести час зі своєю сім'єю і друзями в новому році. Після того, як я була одна більшу частину року", – розповіла вона.

Відзначимо, що вакцинація триватиме до весни 2021 року. На першому етапі в Британії буде доступно 800 тисяч доз, а всього очікується 40 млн.

Нагадаємо, що Великобританія стала першою в світі країною, яка дозволила використання вакцини проти COVID-19, виробленої компаніями Pfizer і BioNTech. Раніше були названі головні відмінності двох самих обнадійливих вакцин проти COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Міністерстві охорони здоров'я озвучили план початку вакцинації проти COVID-19 в Україні.