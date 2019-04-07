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ПолітикаЕкономіка

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Brexit скасовується? Мей зробила тривожну заяву

2.7тЧитати матеріал російською

Вихід Великобританії зі складу Європейського союзу (Brexit) може не відбутися.

Про це йдеться в заяві прем'єр-міністра Британії Терези Мей, яку поширила прес-служба її офісу.

За її словами, даний ризик виникає у зв'язку з тим, що парламент країни вже тричі відхилив запропонований Мей договір за угодою з Євросоюзом.

"Парламент чітко дав зрозуміти, що він стане на заваді виходу з ЄС без угоди. Тепер у нас серйозний вибір: вийти з Євросоюзу без договору або не виходити з нього зовсім", - зазначила прем'єр.

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За словами Мей, вона залишається прихильною ідеї виходу королівства з об'єднання з укладеним при цьому договором, але чим довше буде тягнутися боротьба за більшість у парламенті, тим вище ризик того, що Brexit не відбудеться.

Тереза Мей

Тереза Мей

"Це буде означати, що Brexit, за який проголосував британський народ, витече у нас крізь пальці", - додала політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Тереза ​​Мей
Місце
Великобританія
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
Надо же, как все красивые лозунги о "европейских ценностях" быстро распадаются при столкновении с реальностью... странно, что до сих пор не обвинили Россию в подтасовке результатов референдума, тогда можно было бы с чистой совестью отменить Brexit, а то дрочат эту тему уже неведомо сколько... извращенцы, прости Господи....
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Нет уж выходите. Зря что ли Россия 97 центов на всю эту заварушку потратила?
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Виня Ксения
Виня Ксения
Пигин Макс, мнение кацапской биомассы действительно не волнует кремль. Да вы и знать не можете, что такое демократия, чтобы ее оценивать.
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