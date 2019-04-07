Brexit скасовується? Мей зробила тривожну заяву

Вихід Великобританії зі складу Європейського союзу (Brexit) може не відбутися.
Про це йдеться в заяві прем'єр-міністра Британії Терези Мей, яку поширила прес-служба її офісу.
За її словами, даний ризик виникає у зв'язку з тим, що парламент країни вже тричі відхилив запропонований Мей договір за угодою з Євросоюзом.
"Парламент чітко дав зрозуміти, що він стане на заваді виходу з ЄС без угоди. Тепер у нас серйозний вибір: вийти з Євросоюзу без договору або не виходити з нього зовсім", - зазначила прем'єр.
За словами Мей, вона залишається прихильною ідеї виходу королівства з об'єднання з укладеним при цьому договором, але чим довше буде тягнутися боротьба за більшість у парламенті, тим вище ризик того, що Brexit не відбудеться.
Тереза Мей
"Це буде означати, що Brexit, за який проголосував британський народ, витече у нас крізь пальці", - додала політик.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У червні 2016 року більшість жителів Великобританії проголосували за вихід королівства з Європейського Союзу.
25 листопада 2018-го країни-члени ЄС схвалили проект договору про Brexit, який регламентує ключові моменти виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС.
На думку експерта-міжнародника, вихід Великобританії зі складу Європейського Союзу може стати причиною повного розвалу ЄС, адже таким чином англійці покажуть приклад іншим країнам.
Очікується, що це стане не тільки економічним, але і безпрецедентним політичним ударом по цілісності Євросоюзу як такого.
15 січня 2019 року парламент відхилив план Мей по виходу з ЄС.
12 березня депутати вдруге проголосували проти угоди з ЄС.
29 березня британський парламент втретє відхилив угоду по Brexit, запропоновану Мей.
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