Brexit скасовується? Мей зробила тривожну заяву

Вихід Великобританії зі складу Європейського союзу (Brexit) може не відбутися.

Про це йдеться в заяві прем'єр-міністра Британії Терези Мей, яку поширила прес-служба її офісу.

За її словами, даний ризик виникає у зв'язку з тим, що парламент країни вже тричі відхилив запропонований Мей договір за угодою з Євросоюзом.

"Парламент чітко дав зрозуміти, що він стане на заваді виходу з ЄС без угоди. Тепер у нас серйозний вибір: вийти з Євросоюзу без договору або не виходити з нього зовсім", - зазначила прем'єр.

За словами Мей, вона залишається прихильною ідеї виходу королівства з об'єднання з укладеним при цьому договором, але чим довше буде тягнутися боротьба за більшість у парламенті, тим вище ризик того, що Brexit не відбудеться.

Тереза Мей

"Це буде означати, що Brexit, за який проголосував британський народ, витече у нас крізь пальці", - додала політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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