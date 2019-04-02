Brexit Британії перетворився на глухий кут: що сталося

Парламенту Великобританії знову не вдалося узгодити жодну з чотирьох альтернативних угод щодо виходу королівства з Євросоюзу.
Усі пропозиції Палата громад розглянула в понеділок, 1 квітня. Однак, кожен із запропонованих варіантів набрав менше голосів депутатів, ніж угода прем'єр-міністра Сполученого Королівства Терези Мей з ЄС, яку парламентарії також не підтримали, передає "Укрінформ".
Глава уряду країни шукає шляхи для проведення в парламенті четвертого голосування за угодою стосовно виходу королівства з ЄС.
У цей же час міністр з питань Brexit Стівен Барклі зазначив, що угода Мей "є єдиним способом руху вперед", з огляду на нездатність парламенту знайти чітку більшість для альтернативної угоди.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
У червні 2016 року більшість жителів Великобританії проголосували за вихід королівства з Європейського Союзу.
25 листопада 2018-го країни-члени ЄС схвалили проект договору про Brexit, який регламентує ключові моменти виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС. Згідно з пунктами договору, Великобританія повинна вийти з ЄС у березні 2019 року.
15 січня 2019 року парламент відхилив план Мей по виходу з ЄС.
12 березня депутати вдруге проголосували проти угоди з ЄС.
29 березня британський парламент втретє відхилив угоду по Brexit, запропоновану прем'єр-міністром Терезою Мей.
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