Brexit Британії перетворився на глухий кут: що сталося

Парламенту Великобританії знову не вдалося узгодити жодну з чотирьох альтернативних угод щодо виходу королівства з Євросоюзу.

Усі пропозиції Палата громад розглянула в понеділок, 1 квітня. Однак, кожен із запропонованих варіантів набрав менше голосів депутатів, ніж угода прем'єр-міністра Сполученого Королівства Терези Мей з ЄС, яку парламентарії також не підтримали, передає "Укрінформ".

Глава уряду країни шукає шляхи для проведення в парламенті четвертого голосування за угодою стосовно виходу королівства з ЄС.

У цей же час міністр з питань Brexit Стівен Барклі зазначив, що угода Мей "є єдиним способом руху вперед", з огляду на нездатність парламенту знайти чітку більшість для альтернативної угоди.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

У червні 2016 року більшість жителів Великобританії проголосували за вихід королівства з Європейського Союзу.

25 листопада 2018-го країни-члени ЄС схвалили проект договору про Brexit, який регламентує ключові моменти виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС. Згідно з пунктами договору, Великобританія повинна вийти з ЄС у березні 2019 року.

15 січня 2019 року парламент відхилив план Мей по виходу з ЄС.

12 березня депутати вдруге проголосували проти угоди з ЄС.

29 березня британський парламент втретє відхилив угоду по Brexit, запропоновану прем'єр-міністром Терезою Мей.

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