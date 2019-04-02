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Brexit Британії перетворився на глухий кут: що сталося

2.6тЧитати матеріал російською

Парламенту Великобританії знову не вдалося узгодити жодну з чотирьох альтернативних угод щодо виходу королівства з Євросоюзу.

Усі пропозиції Палата громад розглянула в понеділок, 1 квітня. Однак, кожен із запропонованих варіантів набрав менше голосів депутатів, ніж угода прем'єр-міністра Сполученого Королівства Терези Мей з ЄС, яку парламентарії також не підтримали, передає "Укрінформ".

Глава уряду країни шукає шляхи для проведення в парламенті четвертого голосування за угодою стосовно виходу королівства з ЄС.

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Brexit Британії перетворився на глухий кут: що сталося

У цей же час міністр з питань Brexit Стівен Барклі зазначив, що угода Мей "є єдиним способом руху вперед", з огляду на нездатність парламенту знайти чітку більшість для альтернативної угоди.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Тема
Brexit
Місце
Великобританія
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