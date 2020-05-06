Боротьба між свободою і рабством: Трампу вказали на важливість допомоги Україні у війні з Росією

Військова агресія Росії проти України не повинна виходити із зони уваги Заходу. Київ заслуговує на більшу підтримку у світі, бо це боротьба між свободою і рабством.

Про це на сторінках The Washington Times написав помічник заступника міністра оборони в адміністрації колишнього президента США Джорджа Буша-старшого Джед Баббін.

Зазначається, що пандемія COVID-19 та американські майбутні листопадові вибори витіснили всі інші новини з поля зору ЗМІ. Але Баббін вважає, що не можна ігнорувати наявну гібридну агресію Росії проти України.

Війна на Донбасі

"Дональд Трамп має приділяти більше уваги, а також надавати військову та іншу підтримку мужній боротьбі України за свободу", – вказав він.

Експерт провів онлайн-інтерв'ю з колишнім секретарем РНБО Олександром Турчиновим і міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, де обидва "рішуче заявили про російську агресію та виступили на захист свободи України".

Турчинов розповів, що в лютому 2014 року почалася російська військова агресія, і Україна була економічно та інституційно дуже слабкою, не вистачало військової техніки та зброї. Але наша країна зупинила росіян завдяки силі духу та патріотизму, українським військам і добробатам. Однак він визнав, що це трапилося тільки після того, як Росія окупувала частину України.

Війна України з Росією

Цитуючи відому ізраїльську політикиню Голду Меїр, Аваков пояснив, як вони зупинили росіян: "У нас була таємна зброя – відсутність альтернативи".

За словами Авакова, зараз близько 35 тисяч російських військових, найманців і сепаратистів діють у Донецькій і Луганській областях України. Він сказав, що російські військові є частиною "Південного військового округу Збройних Сил Російської Федерації".

Глава МВС сказав, що російські окупанти захопили близько 15 тисяч кв. км території східної України і весь Кримський півострів. Були вбиті близько 14 тисяч осіб, зокрема понад 3 тисячі мирних жителів. Два мільйони українців були позбавлені власності і змушені кинути свої домівки.

"Йдеться не тільки про квадратні кілометри, а про закони, права та демократичні цінності!" – акцентував Аваков.

Війна в Україні

Турчинов додав, що ще 87 тисяч російських військовослужбовців перебувають на кордоні України та готові розпочати активні бойові дії проти нашої країни в разі відповідного політичного рішення РФ.

"Військова агресія Російської Федерації проти України не припиняється. Не було жодного дня без військової провокації. Українські позиції обстрілюють із важкої зброї, забороненої Мінськими угодами. Наприклад, в результаті обстрілу в березні цього року двоє мирних жителів загинули і сімнадцять отримали поранення, зокрема троє дітей", – зазначив він.

Турчинов наголосив, що Кремль невпинно використовує кібератаки проти українських урядових систем. Також із Росії йде масована кампанія дезінформації та фейків, що має на меті втручання в українську політику та вибори.

Війна на Донбасі

Автор публікації пише, що війна зайшла у глухий кут з кількох причин.

"Путін (президент РФ. – Ред.) явно не хоче ризикувати серйозними економічними санкціями, які можуть виникнути, якщо російські війська відкрито вторгнуться в Україну. Більше того, Путіну не вистачає повного контролю над його українськими проросійськими повіреними", – йдеться у статті.

На думку Турчинова американські офіційні особи при президенті Бараку Обамі вважали, що слід "не дратувати і не провокувати Путіна", тому відмовляли у військовій допомозі та співпраці Україні.

За словами Авакова, військова і дипломатична підтримка, надана нашій країні президентом Дональдом Трампом, вельми важлива для припинення російської агресії.

"Нинішній президент України Володимир Зеленський був обраний у 2019 році після кар'єри телевізійного коміка. Сьогодні він явно розчарований обмеженістю своїх можливостей щодо припинення війни на Сході України. На початку цього року він звільнив більшу частину Кабінету міністрів і нещодавно зробив пропозицію колишньому президенту Грузії Міхеілу Саакашвілі стати віцепрем'єр-міністром, щоб допомогти своїми керівними та дипломатичними навичками. Важко зрозуміти, як пан Саакашвілі допоможе вийти з глухого кута", – пише американське видання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній посол України в США назвав єдиний спосіб припинення вогню на Донбасі.

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