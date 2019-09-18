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19 вересня • оновлено в 03:31
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Боролася до останнього: в мережі опублікували відео битви антилопи з шакалами

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У мережі опублікували відео битви матері-антилопи, яка захищала свою дитину від голодних шакалів.

Два хижаки нападали на антилопу-гну і намагалися відігнати її від знесиленої молодої тварини. Відеозапис був зроблений у Національному парку Крюгера в ПАР і опублікований на каналі заповідника в YouTube (щоб подивитися, скрольте до кінця сторінки).

Дитинча було настільки ослабленим, що навіть не могло стояти на ногах. Шакали намагалися схопити його зубами.

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"Кожен раз, коли він вставав на ноги, ми зітхали з полегшенням, і були вкрай засмучені, коли він знову падав... Зрештою ми усвідомили, що для дитинчати, найімовірніше, все скінчено. Ми більше не могли винести це видовище і поїхали. Я була в сльозах... це важко бачити, знаючи, що ти нічим не можеш допомогти: такі закони виживання в дикій природі. Єдина втішна думка – це те, що у шакалів теж можуть бути дитинчата, яких потрібно годувати", – поділилася очевидиця, яка записала відео.

Антилопа захищала дитинча

Антилопа захищала дитинча

Скріншот

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ПАР
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