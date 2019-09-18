Боролася до останнього: в мережі опублікували відео битви антилопи з шакалами

У мережі опублікували відео битви матері-антилопи, яка захищала свою дитину від голодних шакалів.

Два хижаки нападали на антилопу-гну і намагалися відігнати її від знесиленої молодої тварини. Відеозапис був зроблений у Національному парку Крюгера в ПАР і опублікований на каналі заповідника в YouTube (щоб подивитися, скрольте до кінця сторінки).

Дитинча було настільки ослабленим, що навіть не могло стояти на ногах. Шакали намагалися схопити його зубами.

"Кожен раз, коли він вставав на ноги, ми зітхали з полегшенням, і були вкрай засмучені, коли він знову падав... Зрештою ми усвідомили, що для дитинчати, найімовірніше, все скінчено. Ми більше не могли винести це видовище і поїхали. Я була в сльозах... це важко бачити, знаючи, що ти нічим не можеш допомогти: такі закони виживання в дикій природі. Єдина втішна думка – це те, що у шакалів теж можуть бути дитинчата, яких потрібно годувати", – поділилася очевидиця, яка записала відео.

Антилопа захищала дитинча Скріншот

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