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Борис Райтшустер
Борис Райтшустер
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Немцы получили свободу и демократию в подарок

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"У западноевропейцев был 70-летний отпуск от истории, они всю свою жизнь только знали свободу, мир и процветание, и многие считают теперь что это - закон природы; они утратили то вездесущее чувство, которое мы имеем в Восточной Европе, чувство, насколько хрупки эти великие достижения. Многие из них, западноевропейцев, склонны не смотреть реальности в глаза, отворачиваться и не видеть опасности, многие из них ставят идеологию выше реальности, они не хотят видеть, что западная, демократическая, свободная цивилизация подверглается нападению, что мы находимся в войне цивилизаций".

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Л*шары на Западе, а не в России

Это говорил мне, не дословно, но по смыслу, Витаутас Ландсбергис, борец за независимость и первый глава государства Литвы после распада СССР, который внес существенный вклад. К сожалению, я не мог противоречить великому человеку, который рисковал своей жизнью в борьбе за свободу и демократию против диктатуры и социализма.

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Запад хочет договориться с Россией за спиной Украины

Его оценка во многом совпадает с моим опытом. И я нахожу особенно горьким, что немало людей тут на Западе высокомерно возвышаются над обоснованной осторожностью и страхом тех, кто пережил дыхание истории на Востоке, кто получил свободу и демократию не в подарок, как мы, западные немцы, но должен был бороться за них. Это одна из причин, почему сегодня восточные европейцы чуют опасности - а те, кто жил исключительно в свободое, мире, демократии и благополучии, склонен воспринимать все это как должное. Это, как Боря Немцов говорил, как с воздухом - его отсутствие только замечаешь, когда его нет.

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Автор
Борис Райтшустер Борис Райтшустер
Тема
Друга світова війна
Місце
Німеччина
Тег
демократия
Джерело
Джерело: Facebook Бориса Райтшустера
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Никитенко Сергей
Никитенко Сергей
Немцы рванулись на СССР и получили в ответ миллионы изнасилованных немок. По заслугам и честь!
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Журба Валентина
Журба Валентина
Я думаю немцы-люди 1848, умиравшие на баррикадах за свободу, прфсоюзини кон 19в, выбивавшие с кровью любое право трудящегося или подпольщики времен ВМВ, которые шли против собственного обезумевшего государства, поняли бы нас лучше...Пока в Европе не ушло поколение политиков, одевавших на государственные праздники боевые медали - у цивилизации еще были какие-то тормоза! Теперь Эра Зажратости неизбежно ведет к краху, увы...Все повторяется...
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