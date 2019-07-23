Вроде знаю цену этой публике, а все же не перестаю удивляться. Взял у меня недавно интервью (на английском) один американский журнал, который среди прочего спросил: как Европа и США могут помочь России стать сильной, плюралистичной, демократической страной? Я ответил: никак.
Предоставьте Россию собственной судьбе. Это страна, которой предстоит самой расти и принимать трудные решения. Лучше помогите Украине.
У российских пропагандистов получилось, что предоставить Россию собственной судьбе – это "оставить ее на растерзание". Смешно.
Сравните оригинал с переводом.
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