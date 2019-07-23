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Борис Акунін
Борис Акунін
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Помогите Украине

5.1т Читати матеріал російською

Вроде знаю цену этой публике, а все же не перестаю удивляться. Взял у меня недавно интервью (на английском) один американский журнал, который среди прочего спросил: как Европа и США могут помочь России стать сильной, плюралистичной, демократической страной? Я ответил: никак.

Предоставьте Россию собственной судьбе. Это страна, которой предстоит самой расти и принимать трудные решения. Лучше помогите Украине.

Новини
Российские и украинские "слуги народа: ощути разницу

У российских пропагандистов получилось, что предоставить Россию собственной судьбе – это "оставить ее на растерзание". Смешно.

Сравните оригинал с переводом.

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Автор
Борис Акунін Борис Акунін
Джерело
Джерело: Facebook Бориса Акунина
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Алексеев Гергий
Алексеев Гергий
Карлик-путлер лучше знает, как помочь орде упасть.
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Пью Вонючка
Пью Вонючка
Ой админ,прочитал уже, поди обиделся и удалил. А на обиженныхводу возят
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Родионов Александр
Родионов Александр
вот и помоги, маймуна верешвилла :-) перечисли десятину со своих писулек голодаючим xaxлам :-) много коих пасётся в чатах на Крым. Брехалиях :-)
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Пью Вонючка
Пью Вонючка
Родионов Александр, дурик, тебе до Акунинина рости и рости
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