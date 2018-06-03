Бомбардувальники США наблизилися до кордону Росії

Важкі бомбардувальники ВПС США B-1B провели тренувальні польоти біля кордонів Росії в районі Балтійського моря.

Про це свідчать дані західних авіаційних ресурсів, передає "Інтерфакс".

Згідно з моніторингом, в ніч з 1 на 2 червня зафіксовані польоти двох бомбардувальників B-1B, а вдень 2 червня - одного такого літака.

Важкі бомбардувальники прибули з авіабази Дайс в Техасі до Ферфорду у Великобританії.

Крім того, 2 червня американські військові літаки вели розвідку поблизу анексованого Криму. Так, патрульний протичовновий літак ВМС США P-8A Poseidon з бортовим номером 168 998 і позивним PS026, що вилетів з авіабази Сігонелла на Сицилії, тривалий час літав уздовж берега від Севастополя до Геленджика. Одночасно стратегічний безпілотник ВПС США RQ-4B з бортовим номером 10-2043 провів багатогодинний політ вздовж лінії розведення сил на Донбасі, а також у морських кордонів Криму і Краснодарського краю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 травня розвідувальний безпілотник ВПС США RQ-4B-30 Global Hawk здійснив політ вздовж кордону України з Росією, а також уздовж лінії розмежування на Донбасі.