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Болтон підтвердив, що Трамп тиснув на Україну заради компромату

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Трамп тиснув на Україну заради компромату на конкурентів

Трамп тиснув на Україну заради компромату на конкурентів

Ексрадник Білого дому з питань національної безпеки Джон Болтон підтвердив, що президент США Дональд Трамп призупинив військову допомогу Україні задля отримання компромату на своїх політичних суперників.

Про це сказано в публікації The New York Times про книгу Болтона "Кімната, де це сталося". Її вихід заплановано на 23 червня.

"20 серпня Трамп заявив, що не налаштований відправляти їм (Україні – ред.) щось, поки не будуть передані всі матеріали "російського" розслідування, пов'язані з Клінтон і Байденом", – процитувало матеріали з книги видання.

Болтон написав, що він особисто, держсекретар США Майкл Помпео і міністр оборони Марк Еспер намагалися вісім-десять разів змусити Трампа відновити підтримку України.

Також ексрадник Білого дому написав, що Палата представників під час процесу імпічменту повинна розслідувати не тільки тиск Трампа на Україну в спробі отримати перевагу над суперниками в США, але і інші випадки.

"Президент не може зловживати законними повноваженнями національного уряду, визначаючи свої особисті інтереси як синоніми національних інтересів або вигадуючи приводи, щоб замаскувати переслідування особистих інтересів під маскою національних інтересів", – написав Болтон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Джон Болтон розсекретив "українську схему" Трампа.

СШАІмпічмент ТрампаДональд Трамп
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