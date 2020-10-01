Болгарія змінила правила в'їзду для українців через COVID-19

Уряд Болгарії заборонив українцям в'їжджати в країну без обов'язкового тестування на наявність коронавірусу і двотижневого карантину до кінця листопада.

Про це повідомив консульський відділ посольства України в Республіці Болгарія на своїй сторінці в Facebook. Так, з 1 жовтня до 30 листопада 2020 року громадянам України дозволено в’їжджати на територію Болгарії лише за наявності довідки, що показує негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР, який має бути зроблений за 72 години до перетину кордону.

Посольство України в Болгарії уточнило, що в зазначеному документі мають бути вказані особисті дані особи згідно з паспортом громадянина України для виїзду за кордон, відомості про лабораторію, що провела дослідження (найменування закладу, адреса та контактні дані, дата проведення тестування), а також прописаний латиницею метод (PCR) та негативний результат (Negativе).

Зазначимо, 1 вересня уряд Болгарії дозволив громадянам України в'їжджати в країну без обов'язкового тестування на наявність коронавірусу і двотижневого карантину до кінця вересня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 28 вересня Україна відкрила кордони для іноземців, зокрема і з країн Європейського Союзу. Заборона діяла рівно місяць, із 29 серпня, через зростання кількості хворих в Україні.