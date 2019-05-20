"Боїмося за життя": Клієнти адвоката Трампа звинуватили Коломойського в підготовці вбивства

Громадяни США Ігор Фруман і Лев Парнас, клієнти адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джуліані, написали заяву в правоохоронні органи України на олігарха Ігоря Коломойського.

Вони вимагають почати досудове розслідування щодо можливого вчинення Коломойським "злочину проти життя", пише "Радіо Свобода".

Відзначається, що це сталося після інтерв'ю олігарха, в якому він назвав Фрумана і Парнаса аферистами.

У заяві клієнтів Джуліані, яка відправлена на ім'я генерального прокурора України Юрія Луценка, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і голови Державного бюро розслідувань Романа Труби, зокрема, йдеться:

"...У зв'язку з погрозами Ігоря Коломойського, ми змушені заради своєї безпеки виїхати з України до свого місця проживання у США, не закінчивши своїх особистих справ в Україні. Так, Ігорем Коломойським скоєно злочин проти життя, а саме: підготовку до вбивства".

У коментарі "Радіо Свобода" Лев Парнас заявив: "Це все брехня, що ми якісь аферисти, ми у когось гроші просимо або те, що у нас начебто кримінальні справи в Америці...

Чому він нам висунув такі погрози, такі небезпечні заяви, я не можу пояснити, ми самі в шоці. Ми боїмося за наше життя. Тому ми і написали заяви. Все, що ми робимо – це рекомендація наших захисників. Головний адвокат – це Руді Джуліані".

Ігор Коломойський УНІАН

Як повідомляв OBOZREVATEL, після приїзду в Україну Коломойський виступив зі звинуваченнями проти Льва Парнаса та Ігоря Фрумана.

"В Україні діють два аферисти, які перебувають під розслідуванням США. Два "остапи бендери", які ходять між двома країнами... Вони ходять тут по Україні, збирають з людей гроші. Розповідають, що близькі з паном Джуліані. І що вони вирішать із паном Луценком будь-яке питання", – заявляв Коломойський.

Після цього Джуліані заявив, що олігарх нібито почав погрожувати американським громадянам.

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