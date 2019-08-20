"Б*ндерівський прийом!" На росТБ скипіли через вітання ЗСУ

На російському пропагандистському телебаченні вчергове вибухнули обуреннями через вітання ЗСУ "Слава Україні!", яке прозвучало під час офіційного візиту прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу до Києва.

Так, ведучий прокремлівської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" Євген Попов видав фейк, що президент України Володимир Зеленський нібито зустрів ізраїльського гостя "нацистським" гаслом (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Візит Нетаньягу в Україну Скріншот відео

"Зеленський приймає Нетаньягу. Президент України влаштував прем'єр-міністру Ізраїлю воістину "бандерівський" прийом! На президентський вигук "Слава Україні!" рота почесної варти завзято і голосно відповіла "Героям Слава!". Точнісінько, як бійці УПА, які пачками розстрілювали євреїв в Бабиному Яру! Навряд чи такої зустрічі очікував ізраїльський прем'єр, хоча, напевно, його попередили. Тепер у нього є всі підстави задуматися, що ж мав на увазі український президент", – вибухнув недоречними їдкими коментарями рупор путінського режиму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше скандальна російська пропагандистка Ольга Скабєєва бурхливо відреагувала на виступ президента Європейської Ради Дональда Туска у Верховній Раді українською мовою. Найбільше ї зачепило те, що свій виступ він завершив привітанням "Слава Україні!".

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