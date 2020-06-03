У загиблого в США 46-річного Джорджа Флойда залишилася 6-річна дочка Джанні, яка тепер буде рости без батька.

З такою заявою виступила мати дівчинки Роксі Вашингтон, передає CBS News. Жінка розповіла, що все ще перебуває в шоковому стані через загибель чоловіка. На пресконференції вона плакала і відзначала, що зараз їй складно говорити.

Роксі Вашингтон з дочкою Джанні Скріншот

"Я хочу, щоб всі знали, що забрали ці офіцери. Зрештою, вони повертаються додому, щоб побути зі своїми рідними. А у Джанні більше немає батька. Він ніколи не побачить, як вона росте, здобуває освіту. Якщо у неї виникнуть проблеми, і вона потребуватиме свого батька ... у неї цього більше немає", – поділилася вона.

Дочка Джанні Скріншот

Також виступив колишній гравець НБА Стівен Джексон, який був другом Флойда і підтримав жінку в горі.

Стівен Джексон Скріншот

"Я буду поруч з нею. Я буду тут, щоб витерти твої сльози. Я буду тут заради тебе і дочки. Флойд може і не бути тут, але я тут для неї, я тут, щоб домогтися справедливості, і ми доб'ємося правосуддя", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Джордж Флойд помер в результаті кардіопульмонарного шоку – зупинка серця і дихання, який викликали дії поліцейського.

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