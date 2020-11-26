Новообраний президент США Джо Байден представив ключових членів своєї адміністрації. Одну з головних посад, а саме крісло держсекретаря може посісти Ентоні Блінкен. Без перебільшення, він великий знавець геополітики, добре знає і розуміє Україну. Мабуть, свою роль зіграли гени: дідусь по батьківській лінії був родом із Києва і втік до Штатів від тутешніх погромів.

Цей факт вплинув на політичний світогляд самого Блінкена. За роки перебування на високих посадах в адміністрації Барака Обами – від радника тоді ще віцепрезидента Байдена з питань національної безпеки до заступника держсекретаря, він завжди рішуче виступав за втручання Америки в ситуаціях гуманітарних катастроф. Одно слово, типовий глобаліст – неоліберал, червона ганчірка для Трампа і Ко.

Саме Блінкен був головним голосом меншості (на той момент неуспішного, на жаль) в адміністрації Обами, яка виступала за надання Україні джавелінів (американський переносний протитанковий ракетний комплекс. – Ред).

Майже впевнений, що він продовжить жорстку санкційну політику щодо Кремля, яка, як відомо, і за Трампа не попускалася, незважаючи на його небажання критикувати містера Путіна по імені. Тому головна відмінність поміж двома адміністраціями буде в частині риторики. Хоча би тому, що Блінкен навчений гірким досвідом і двічі на російські граблі наступати явно не захоче: саме за його участі в 2009 офісом Байдена було сформульовано реверанс у бік Путіна, під назвою "Reset" ("Перезавантаження").

Подібно яхті "... Біда", в назві якої перед відплиттям пропали перші дві букви, "За ...", держдепівський перекладач переклав це як "Перевантаження", що й було написано на символічній кнопці подарованій Гілларі Клінтон Сергію Лаврову.

Подальша історія, як ми знаємо, пішла за Фройдом.

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