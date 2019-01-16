''Благали не показувати!'' Скандальну пропагандистку Кремля викрили в проколі з Україною

Підписники скандальної кремлівської пропагандистки Ольги Скабеєвої в Instagram масово звернулися до неї з проханнями більше не розповідати їм про життя України, а перемкнутися на проблеми Росії.

На цей нюанс звернув увагу український журналіст Роман Цимбалюк у своєму відеоблозі на Youtube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

За його словами, Скабеєва сама запитала у своїх шанувальників, про що вони хотіли б чути в її програмах. І вони щиро відповіли їй про набридлу українську тематику, проте були проігноровані.

Ольга Скабеєва Скріншот відео

"Був у мене грішок: недавно зайшов в Instagram зірки російської політичної журналістики, або пропаганди, Ольги Скабеєвої. І там перед початком нового сезону вона запитувала у своїх підписників, яких у неї дійсно багато: "Що ж вам цікаво, дорогі росіяни?". І там вони в прямому сенсі благали не показувати більше всілякі сюжети про нашу країну, не обговорювати Україну. Справа не в тому, що вони не вірять в це, а справа в тому, що хочуть почути про життя в російській державі. Але на те вона і монополія на телевізор, щоб не зважати на думку простого обивателя. Продовжують годувати поганою Україною", — із сарказмом зазначив Цимбалюк.

Ольга Скабеєва Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Скабеєва нарвалася на критику співгромадян після публікації фото з наслідками святкування Нового року. Своє обличчя з підписом "Думаю, як відпочити від відпочинку" ведуча виставила в Instagram.

Росіяни обурилися тому, що під час трагедії в Магнітогорську, де жертвами вибуху газу в будинку стали 39 осіб, публічна особа веселиться і хвалиться цим у мережі.

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