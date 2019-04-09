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"Це не зрада, а провал": дипломат через Росію жорстко висловився про роботу українців у ПАРЄ

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Головною проблемою того, що в Парламентській асамблеї Ради Європи збираються розглянути заборону накладання санкцій на Росію, є небажання української делегації народних депутатів думати над вирішенням цього питання.

Про це в ефірі ObozTV сказав дипломат, міністр закордонних справ України 2003-2005, 2010-2012 рр. Костянтин Грищенко. Він додав, що замість важливих завдань на міжнародній арені, нардепи думають більш про те, як показати себе у соцмережах.

"На жаль, багато з тих, хто представляє Україну у різних органах Ради Європи, думають більше про свій Facebook, а не про те, яким чином послідовно працювати з тими, від кого залежить вирішення важливих питань. Заява нардепа Володимира Ар`єва про те, що у так званому "поверненні РФ" у ПАРЄ немає жодної "зради", – це той приклад, коли в Україні більше думають про те, як показати свою "титанічну" працю, аніж пояснити, що саме конкретно робить делегація для попередження такого розвитку подій. Це перший крок, за ним буде другий і третій… Принаймні, якщо все буде так далі йти, то, мабуть, у кінцевому рахунку, Росія таки повернеться в ПАРЄ", – сказав він.

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За словами дипломата, у питанні стосовно зняття санкцій з РФ, яке постає сьогодні, є провал парламентської делегації України в ПАРЄ. Він пояснив, що в Раді Європи не можна наскоком переконати міжнародних партнерів у своїй правоті.

"Це не зрада, а провал": дипломат через Росію жорстко висловився про роботу українців у ПАРЄ

"Конфронтаційний підхід для просування того, що є важливим для української сторони, далеко не завжди спрацьовує. Потрібно послідовно працювати зі всіма делегаціями, налагоджувати контакти. Єдиною помилкою із самого початку було, я думаю, перетворення Генсека організації на ворога", – додав Грищенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 8 квітня, в ПАРЄ Генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд почне діяти в інтересах Росії. "З понеділка стежте за ПАРЄ. Буде чергова битва", – повідомив постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба.

При цьому за словами народного депутата і члена української делегації Борислава Берези, всі країни підтримали більш компромісні переговори і Парламентська Асамблея Ради Європи відмовилася змінити процедуру застосування санкцій, що дозволило б Росії повернутися до її складу.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVРосійсько-український конфлікт
Особа
Костянтин Грищенко
Місце
Україна
Тег
ПАРЄ
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Blashchuk Oleh
Blashchuk Oleh
Комусь цікава думка з цього приводу Грищенка - міністра закордонних справ в уряді Азірова? Може, варто ще і Проффесора запитати, що він думає з цього приводу. Повилізала нечисть з усіх щилин...
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Причина проста...вас идиотов в Европе уже все ненавидят
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хозяин мокшей хозяин мокшей
хозяин мокшей хозяин мокшей
Сидоров Андрей, животное что ты мелешь?
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