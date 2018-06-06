Битиметься до кінця: названі два виходи Путіна з Кремля

У президента Росії Володимира Путіна є тільки два варіанти, як покинути Кремль: один шлях - з Кремля прямо на кладовище, інший - з Кремля в Гаагу.

Таку думку в інтерв'ю "Апострофу" висловив російський фінансист і блогер Слава Рабинович, коментуючи результати експертизи по Смоленській катастрофі, яка виявила сліди вибухівки на багатьох фрагментах літака Ту-154М, який зазнав аварії в 2010 році.

"Це надзвичайно давня і добре вивчена історія з точки зору мотивів цього злочину, якщо він насправді був. Польща в ті часи займала досить самостійну і яскраву позицію щодо польсько-російських відносин і їх історії, а також історії польсько-радянських відносин. Ця позиція наносила надзвичайну шкоду Путіну і його ОЗУ. Мотиви для такого злочину було видно і тоді, і зараз". - каже Рабінович.

За його словами, те, що заявляють польська дослідницька група і польська держава, насправді звучить як досить правдоподібна версія, яка може бути потім доведена в судах - точно так само, як буде доведена вина Росії в катастрофі малайзійського Boeing MH17.

"Я тут не граю роль судді - це справа майбутнього суду. Я не стверджую, а лише кажу про те, що мотиви були і ймовірність велика. Що стосується самого Путіна і його найближчого оточення - організованого злочинного угруповання, яке захопило владу в Росії і незаконно утримує її, - то цілком очевидно, що це ще одна причина в величезному ряду інших причин, що говорить про неможливість виходу Путіна з цього крісла. Тому що у нього тільки два шляхи: один шлях - з Кремля прямо на кладовище, інший - з Кремля в Гаагу", - вважає блогер.

Новини Омельченко розповів подробиці Смоленської катастрофи

"Відповідно, ми можемо припускати, що він буде битися до кінця, щоб з Кремля виїхати на кладовищі: невідомо, коли і з якої причини. Але Гааги він намагається уникнути", - резюмував Рабинович.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 квітня 2010 року біля військового аеродрому "Північний" у Смоленську розбився літак Ту-154М. В результаті авіакатастрофи загинули 96 осіб, у тому числі президент Польщі Лех Качинський та його дружина. Прокуратура Польщі висунула звинувачення на адресу російських диспетчерів в умисному провокуванні Смоленської авіакатастрофи.

7 березня 2016 року почала свою роботу нова підкомісія з розслідування причин трагедії.

15 жовтня 2017 року було знайдено запис моменту вибуху з бортового самописця Ту-154. Американські вчені Національного інституту авіаційних досліджень підтвердили наявність вибуху на борту Ту-154М.

У свою чергу, 23 лютого 2018 року керівник підкомісії Антоній Мацеревич розповів, що вибуховий пристрій не могли встановити в аеропорту у Варшаві.

10 квітня він назвав офіційну причину загибелі людей, що знаходяться на борту Ту-154М.