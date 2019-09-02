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2 вересня • оновлено в 20:33
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Біля берегів США згорів корабель із туристами: десятки жертв і зниклих безвісти. Відео вогняного пекла

1.4т Читати матеріал російською

У Каліфорнії (США) у понеділок, 2 вересня, повністю згоріло комерційне судно Conception, у результаті чого 34 людини зникли безвісти, багато хто з них, імовірно, загинули.

Про це повідомляє пресслужба американської берегової охорони. Надзвичайна подія трапилася вночі біля берегів острова Санта-Крус.

При цьому точних даних про загиблих поки немає, як невідома і причина пожежі. За словами Білла Неша, співробітника округу Вентура, "є численні жертви".

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У США згорів корабель Conception

У США згорів корабель Conception

MarineTraffic.com

У США згорів корабель Conception

У США згорів корабель Conception

MarineTraffic.com

"Conception згорів до рівня води", – цитує представника пожежного відділення округу Санта-Барбара Майка Еліасона телеканал NBC.

У США згорів корабель Conception

У США згорів корабель Conception

Соцмережі

Біля берегів США згорів корабель Conception

Біля берегів США згорів корабель Conception

Соцсети

У США згорів корабель Conception

У США згорів корабель Conception

Соцмережі

Відзначається, що всього на борту корабля було 39 осіб. П'ятьох членів екіпажу вдалося врятувати й евакуювати на інше судно. Один із постраждалих отримав легку травму.

Пожежна служба отримала повідомлення і близько 4:30 почала гасіння пожежі. Після цього судно затонуло приблизно за 18 метрах від узбережжя. Глибина води становить близько 19 метрів.

Як стало відомо, Conception мало вирушити з екскурсією для дайверів мальовничими місцями із багатим морським життям на три дні.

У США згорів корабель Conception

У США згорів корабель Conception

Соцмережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше біля берегів Африки біля Мавританії згорів український океанський траулер "Іван Голубець", який ходив під прапором Грузії.

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США
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