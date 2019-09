Біля берегів США згорів корабель із туристами: десятки жертв і зниклих безвісти. Відео вогняного пекла

У Каліфорнії (США) у понеділок, 2 вересня, повністю згоріло комерційне судно Conception, у результаті чого 34 людини зникли безвісти, багато хто з них, імовірно, загинули.

Про це повідомляє пресслужба американської берегової охорони. Надзвичайна подія трапилася вночі біля берегів острова Санта-Крус.

При цьому точних даних про загиблих поки немає, як невідома і причина пожежі. За словами Білла Неша, співробітника округу Вентура, "є численні жертви".

"Conception згорів до рівня води", – цитує представника пожежного відділення округу Санта-Барбара Майка Еліасона телеканал NBC.

Відзначається, що всього на борту корабля було 39 осіб. П'ятьох членів екіпажу вдалося врятувати й евакуювати на інше судно. Один із постраждалих отримав легку травму.

Пожежна служба отримала повідомлення і близько 4:30 почала гасіння пожежі. Після цього судно затонуло приблизно за 18 метрах від узбережжя. Глибина води становить близько 19 метрів.

Як стало відомо, Conception мало вирушити з екскурсією для дайверів мальовничими місцями із багатим морським життям на три дні.

