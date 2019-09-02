Біля берегів США згорів корабель із туристами: десятки жертв і зниклих безвісти. Відео вогняного пекла

У Каліфорнії (США) у понеділок, 2 вересня, повністю згоріло комерційне судно Conception, у результаті чого 34 людини зникли безвісти, багато хто з них, імовірно, загинули.

Про це повідомляє пресслужба американської берегової охорони. Надзвичайна подія трапилася вночі біля берегів острова Санта-Крус.

При цьому точних даних про загиблих поки немає, як невідома і причина пожежі. За словами Білла Неша, співробітника округу Вентура, "є численні жертви".

У США згорів корабель Conception MarineTraffic.com

У США згорів корабель Conception MarineTraffic.com

"Conception згорів до рівня води", – цитує представника пожежного відділення округу Санта-Барбара Майка Еліасона телеканал NBC.

У США згорів корабель Conception Соцмережі

Біля берегів США згорів корабель Conception Соцсети

У США згорів корабель Conception Соцмережі

Відзначається, що всього на борту корабля було 39 осіб. П'ятьох членів екіпажу вдалося врятувати й евакуювати на інше судно. Один із постраждалих отримав легку травму.

Пожежна служба отримала повідомлення і близько 4:30 почала гасіння пожежі. Після цього судно затонуло приблизно за 18 метрах від узбережжя. Глибина води становить близько 19 метрів.

Як стало відомо, Conception мало вирушити з екскурсією для дайверів мальовничими місцями із багатим морським життям на три дні.

У США згорів корабель Conception Соцмережі

Tragic news off the coast of Santa Cruz Island ... this is video of the 75 ft #Conception burning as nearby boats respond. 5 Crew members rescued. A staggering 34 passengers still unaccounted for. @NBCNews pic.twitter.com/nwuCDEmARR - Gadi Schwartz (@GadiNBC) September 2, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше біля берегів Африки біля Мавританії згорів український океанський траулер "Іван Голубець", який ходив під прапором Грузії.

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