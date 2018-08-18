Біля берегів Коста-Ріки стався потужний землетрус: усі подробиці

Біля берегів Коста-Ріки увечері 17 серпня стався землетрус магнітудою 6,1 бала за шкалою Ріхтера.

Про це повідомляється на сайті Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру. Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 173 кілометрах на південний схід від столиці Коста-Ріки Сан-Хосе, усього в 96 кілометрах на захід від панамського міста Давид і в 3 кілометрах від портового міста Гольфіто в Коста-Ріці.

Осередок землетрусу розташовувався на глибині 44 кілометри.

Новини Сотні альпіністів потрапили у біду через землетрус в Індонезії

Повідомлень про загиблих і постраждалих, а також про загрозу цунамі не надходило.

Як повідомляв OBOZREVATEL, землетрус магнітудою 5,3 відбувся у південній частині Італії.