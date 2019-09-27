Біля берегів Греції перекинулося судно: серед жертв – діти

В Егейському морі біля берегів Греції перекинулося судно з 19 мігрантами.

У результаті семеро людей загинули. Місцева влада стверджує, що всі пасажири були громадянами Туреччини, передає Ekathimerini.

Надзвичайна подія трапилася на північ від скупчення островів на північному сході Егейського моря. Водолази спершу підняли з води тіла двох жінок і трьох дітей. Пізніше вони знайшли трупи немовляти і 4-річної дитини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно в Норвегії затонув російський корабель, який до цього майже добу горів.

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