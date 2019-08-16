Біля берегів Африки пірати напали на судно: серед полонених – українці

У четвер, 15 серпня, біля берегів Камеруну пірати захопили вантажне судно "Мармалайта", серед членів екіпажу якого були українці і росіяни.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ РФ.

"15 серпня в райoні порту Дуала (Республіка Камерун) невідомими було атаковано судно "Мармалайта", що слідувало під прапором Антигуа і Барбуди. За відомостями рекрутингового агентства "Марлоу Навигейшн Рoссия" (м. Санкт-Петербург), нападниками були захоплені вісім членів екіпажу, серед яких троє громадян Російської Федерації", – сказано в повідомленні.

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При цьому, за даними France Press, викрадені були сімнадцять членів екіпажу – дев'ять громадян Китаю і вісім громадян України. Цю інформацію підтвердили в службі безпеки порту Дуала.

Як пишуть "РИА Новости" з посиланням на пресаташе російської дипмісії в Камеруні Гарегіна Мартиросяна, викрали судно, імовірно, нігерійські пірати.

Ніяких вимог вони не висунули. У Камерун прибули переговорники від роботодавця, морякам, які залишилися на судні, пірати обіцяли вийти на зв'язок.

Судно "Мармалайта"

У компанії-роботодавцеві також розповіли подробиці захоплення. Відзначається, що судно стояло на рейді, в ніч з 14 на 15 серпня підійшли пірати, піднялися на борт і "погромили там все". Всі викрадені росіяни офіцери – капітан, старший помічник і старший механік. Вони родом із Санкт-Петербурга, Владивостока і Мурманська.

Один із полонених росіян Микола Ружицький

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Гвінейській затоці біля берегів Камеруну озброєні нігерійські пірати проникли на борт контейнеровоза Contship Oak і захопили в полон моряків, серед яких були українці.

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