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Біля берегів Африки пірати напали на судно: серед полонених – українці

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У четвер, 15 серпня, біля берегів Камеруну пірати захопили вантажне судно "Мармалайта", серед членів екіпажу якого були українці і росіяни.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ РФ.

"15 серпня в райoні порту Дуала (Республіка Камерун) невідомими було атаковано судно "Мармалайта", що слідувало під прапором Антигуа і Барбуди. За відомостями рекрутингового агентства "Марлоу Навигейшн Рoссия" (м. Санкт-Петербург), нападниками були захоплені вісім членів екіпажу, серед яких троє громадян Російської Федерації", – сказано в повідомленні.

Новини
Біля узбережжя Африки пірати викрали моряків: серед них — українець

Біля берегів Африки пірати напали на судно

Біля берегів Африки пірати напали на судно

topcor.ru

При цьому, за даними France Press, викрадені були сімнадцять членів екіпажу – дев'ять громадян Китаю і вісім громадян України. Цю інформацію підтвердили в службі безпеки порту Дуала.

Як пишуть "РИА Новости" з посиланням на пресаташе російської дипмісії в Камеруні Гарегіна Мартиросяна, викрали судно, імовірно, нігерійські пірати.

Ніяких вимог вони не висунули. У Камерун прибули переговорники від роботодавця, морякам, які залишилися на судні, пірати обіцяли вийти на зв'язок.

Судно "Мармалайта"

Судно "Мармалайта"

У компанії-роботодавцеві також розповіли подробиці захоплення. Відзначається, що судно стояло на рейді, в ніч з 14 на 15 серпня підійшли пірати, піднялися на борт і "погромили там все". Всі викрадені росіяни офіцери – капітан, старший помічник і старший механік. Вони родом із Санкт-Петербурга, Владивостока і Мурманська.

Один із полонених росіян Микола Ружицький

Один із полонених росіян Микола Ружицький

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Гвінейській затоці біля берегів Камеруну озброєні нігерійські пірати проникли на борт контейнеровоза Contship Oak і захопили в полон моряків, серед яких були українці.

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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Нормальные судовладельцы нанимают автоматчиков для охраны судна,там бы 4 человека хватило бы
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Самое главное пираты даже не знают что есть такая страна Украина,для них задержанные все русские !!!
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Кор Павел
Кор Павел
Силы Вмс послать расхерачить всех освободить словян
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