Біля авіабази США прогримів потужний вибух: працював терорист-смертник

При в'їзді на авіабазу ВПС США "Тревіс" вибухнув автомобіль, завантажений балонами з пропаном.
Як повідомляє телеканал CBS, водій вантажівки загинув на місці.
Водій підпалив машину і направив її в ворота військової частини. За деякою інформацією, він намагався підірвати балони, проте в повній мірі це зробити не вдалось.
Військовослужбовцям вдалося за максимально короткий час загасити авто.
Правоохоронці вже встановили особу чоловіка, проте не розкривають її. У поліції назвали подію терористичним актом.
Наразі загрози для авіабази немає. Розслідуванням справи займаються фахівці від ВПС, ФБР і правоохоронних органів.
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