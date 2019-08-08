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Біля Аляски "зчепилися" військові літаки США і Росії: що відомо

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У четвер, 8 серпня, винищувачі США перехопили два бомбардувальники Росії в зоні протиповітряної оборони Канади й Аляски.

Про це повідомляється на сторінці Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD) у Twitter (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Два винищувачі F-22 і два CF-18, і літаки підтримки з NORAD позитивно ідентифікували і перехопили два бомбардувальники Ту-95 Bear, які увійшли в зону ідентифікації ППО Аляски і Канади", – йдеться у повідомленні.

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США перехопили бомбардувальники Росії

США перехопили бомбардувальники Росії

Twitter NORAD

США перехопили бомбардувальники Росії

США перехопили бомбардувальники Росії

Twitter NORAD

США перехопили бомбардувальники Росії

США перехопили бомбардувальники Росії

Twitter NORAD

США перехопили бомбардувальники Росії

США перехопили бомбардувальники Росії

Twitter NORAD

Відзначається, що російські літаки не заходили в повітряний простір США або Канади.

Нагадаємо, 1 серпня, у США зафіксували два протичовнові літаки-розвідники Росії, які підлетіли до берегів Аляски.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у травні 2019 року сили протиповітряної оборони США перехопили чотири російські стратегічні бомбардувальники Ту-95 і два винищувачі Су-35 у районі Аляски.

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США
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Свинорусов Убийца
Свинорусов Убийца
Сбить нужно было блехолет свинорусов
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Ш. Олег
Ш. Олег
Свинорусов Убийца, на каком основании, позвольте полюбопытствовать?
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
ржавый металолом путина
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Ш. Олег
Ш. Олег
Кожедуб ruslan, немолодые, да. Но американские B-52 приняты на вооружение на год раньше, чем советские Ту-95, и ничего, летают. :)
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Масленко Валентин
Масленко Валентин
Кожедуб ruslan, в твоей кастрюле
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