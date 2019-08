Біля Аляски "зчепилися" військові літаки США і Росії: що відомо

У четвер, 8 серпня, винищувачі США перехопили два бомбардувальники Росії в зоні протиповітряної оборони Канади й Аляски.

Про це повідомляється на сторінці Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD) у Twitter (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Два винищувачі F-22 і два CF-18, і літаки підтримки з NORAD позитивно ідентифікували і перехопили два бомбардувальники Ту-95 Bear, які увійшли в зону ідентифікації ППО Аляски і Канади", – йдеться у повідомленні.

Відзначається, що російські літаки не заходили в повітряний простір США або Канади.

Нагадаємо, 1 серпня, у США зафіксували два протичовнові літаки-розвідники Росії, які підлетіли до берегів Аляски.

Two F-22 and two CF-18 fighter aircraft supported by an E-3 Sentry, a KC-135 Stratotanker and a C-130 Tanker from the NORAD positively identified and intercepted two Tu-95 Bear bombers in the Alaskan and Canadian ADIZ on Aug. 8th. pic.twitter.com/SebmJtMiTu