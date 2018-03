В Австралії на берег викинулися понад сотню дельфінів: шокуючі фото

Близько 150 дельфінів-гринд викинулися на берег затоки Хемелін на південно-західному узбережжі Австралії.

За інформацією місцевої влади, в живих залишилися лише 15 особин, повідомляє видання PerthNow.

Зазначається, що інцидент стався у ніч на 23 березня. Співробітники природоохоронних служб розраховують, що ввечері з припливом дельфіни, що вижили, підуть в океан.

До порятунку тварин підключилися понад сотні волонтерів. За їхніми словами, рятувальній операції заважають складні погодні умови.

More than 100 volunteers are helping Parks and Wildlife Service staff with the care and rescue of the remaining 10 surviving short-finned pilot whales at Hamelin Bay. Staff are hoping to move the live whales into deeper water by 4pm this afternoon. Photo @abcperth pic.twitter.com/MFp8SvOhSN