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В Австралії на берег викинулися понад сотню дельфінів: шокуючі фото

2.5тЧитати новину російською

Близько 150 дельфінів-гринд викинулися на берег затоки Хемелін на південно-західному узбережжі Австралії.

За інформацією місцевої влади, в живих залишилися лише 15 особин, повідомляє видання PerthNow.

Зазначається, що інцидент стався у ніч на 23 березня. Співробітники природоохоронних служб розраховують, що ввечері з припливом дельфіни, що вижили, підуть в океан.

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До порятунку тварин підключилися понад сотні волонтерів. За їхніми словами, рятувальній операції заважають складні погодні умови.

twitter.com/WAParksWildlife

twitter.com/WAParksWildlife

twitter.com/WAParksWildlife

Фахівці вже почали прибирати туші загиблих тварин. У дельфінів візьмуть зразки ДНК, щоб спробувати з'ясувати причини, за якими вони викидаються на берег.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше до берега Австралії прибило загадкового морського монстра.

Місце
Австралія
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