В Австралії на берег викинулися понад сотню дельфінів: шокуючі фото

Близько 150 дельфінів-гринд викинулися на берег затоки Хемелін на південно-західному узбережжі Австралії.

За інформацією місцевої влади, в живих залишилися лише 15 особин, повідомляє видання PerthNow.

Зазначається, що інцидент стався у ніч на 23 березня. Співробітники природоохоронних служб розраховують, що ввечері з припливом дельфіни, що вижили, підуть в океан.

До порятунку тварин підключилися понад сотні волонтерів. За їхніми словами, рятувальній операції заважають складні погодні умови.

More than 100 volunteers are helping Parks and Wildlife Service staff with the care and rescue of the remaining 10 surviving short-finned pilot whales at Hamelin Bay. Staff are hoping to move the live whales into deeper water by 4pm this afternoon. Photo @abcperth pic.twitter.com/MFp8SvOhSN - Parks and Wildlife (@WAParksWildlife) 23 березня 2018 р

Western Australia: More than 150 whales have beached themselves near the south-west town of Augusta. Parks and Wildlife staff are on-site to save the 75 animals still alive. # 7News pic.twitter.com/I1O1yxwhrM - 7 News Brisbane (@ 7NewsBrisbane) 23 березня 2018 р

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twitter.com/WAParksWildlife

twitter.com/WAParksWildlife

Фахівці вже почали прибирати туші загиблих тварин. У дельфінів візьмуть зразки ДНК, щоб спробувати з'ясувати причини, за якими вони викидаються на берег.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше до берега Австралії прибило загадкового морського монстра.