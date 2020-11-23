Білоруський архієпископ прокляв Лукашенка й відлучив його від церкви

Глава Білоруської православної автокефальної церкви архієпископ Святослав Логін прокляв самопроголошеного президента Олександра Лукашенка і відлучив його від церкви.

Це відбулося під час служби, яка 22 листопада пройшла в соборі святого Кирила Турауского у Торонто. Про подію повідомляє білоруське "Радіо Свобода".

Зазначається, що в присутності вірян архієпископ зачитав "Архієрейське послання з оголошенням анафеми експрезиденту Лукашенку". Його священнослужитель назвав "диктатором, вбивцею і мучителем благочестивого білоруського народу".

У тексті відлучення невизнаного білоруського лідера також звинувачують у "скоєнні беззаконня, переслідуванні й убивстві православних та інших мирних християн за правду в Білорусі".

"Благочестивий білоруський народ зараз переживає важкий час, коли за наказом самозванця – колишнього президента Лукашенка, одержимого дияволом, наші діти вбивають і знущаються над нашими братами і сестрами. Цей кат і його союзники здійснюють криваві розправи над мирним населенням на вулицях і в тюрмах в столиці Мінську і в різних містах багатостраждальної Білорусі, прославляючи і продовжуючи богобоязливий політику більшовиків, відкрито порушуючи Божі заповіді", – зачитав архієпископ Логін.

Він наголосив, що церква є духовним і неполітичним інститутом, який навчає паству боротися за правду. За його словами, вона не може "просто спостерігати геноцид білорусів".

"Силою, що нам дана Богом, ми проголошуємо анафему колишньому президенту Олександру Лукашенку... Закликаємо тих, хто все ще служить його сатанинській влади, не підкорятися злочинним наказам, тому що в іншому випадку вас чекають прокляття ваших нащадків у земному і пекло в небесному житті", – йдеться в тексті відлучення.

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