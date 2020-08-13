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Білоруски записали потужні відео проти Лукашенка і звернулися до світу

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Світ
12,4 т.
Білоруські жінки записали ролики на підтримку протестів

Білоруські жінки записали ролики на підтримку протестів.

Білоруські жінки записали два ролики проти президента Олександра Лукашенка і в підтримку протестів у країні.

В одному відео, що потрапило в розпорядження OBOZREVATEL, білоруски закликають світ "прокинутися" і вжити заходів для захисту мирних демонстрантів.

"Наші активісти – жінки, чоловіки, літні й молоді, здорові і хворі – отримують кулі, поки ви п'єте чай на кухні і перебуваєте в невіданні. Прокиньтеся!" – підкреслюють більш як десяток жінок.

В іншому ролику 42 білоруски відповіли на сексистські висловлювання Лукашенка.

Відео побудовано у форматі діалогу, де жінки відповідають на репліки Лукашенка, такі як: "Покликання жінки – прикрашати світ"; "Жінка повинна бути 165-175 см"; "Якщо завантажити Конституцію на жінку, вона впаде, бідолаха".

"Я не бідолаха, я не впаду. Я сама оцінюю свої здібності, і сама вибираю свій шлях. Я буду протистояти несправедливості, беззаконню, сексизму. Я буду захищати себе і своїх дітей, батьків, близьких", – ідеться в ролику.

Також білоруски зазначають, що мають право на вибір, на голос і на краще життя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, білоруська поетеса Наталя Богданова записала жорстке звернення у формі вірша до Лукашенка. Вона назвала його "Ніколи ти не будеш батькою".

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