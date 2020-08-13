Білоруски записали потужні відео проти Лукашенка і звернулися до світу

Білоруські жінки записали два ролики проти президента Олександра Лукашенка і в підтримку протестів у країні.

В одному відео, що потрапило в розпорядження OBOZREVATEL, білоруски закликають світ "прокинутися" і вжити заходів для захисту мирних демонстрантів.

"Наші активісти – жінки, чоловіки, літні й молоді, здорові і хворі – отримують кулі, поки ви п'єте чай на кухні і перебуваєте в невіданні. Прокиньтеся!" – підкреслюють більш як десяток жінок.

В іншому ролику 42 білоруски відповіли на сексистські висловлювання Лукашенка.

Відео побудовано у форматі діалогу, де жінки відповідають на репліки Лукашенка, такі як: "Покликання жінки – прикрашати світ"; "Жінка повинна бути 165-175 см"; "Якщо завантажити Конституцію на жінку, вона впаде, бідолаха".

"Я не бідолаха, я не впаду. Я сама оцінюю свої здібності, і сама вибираю свій шлях. Я буду протистояти несправедливості, беззаконню, сексизму. Я буду захищати себе і своїх дітей, батьків, близьких", – ідеться в ролику.

Також білоруски зазначають, що мають право на вибір, на голос і на краще життя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, білоруська поетеса Наталя Богданова записала жорстке звернення у формі вірша до Лукашенка. Вона назвала його "Ніколи ти не будеш батькою".