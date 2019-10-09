Головна Новини
9 жовтня • оновлено в 18:53
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

Білий дім відмовився: скандал з імпічментом Трампа отримав продовження

4.8т Читати матеріал російською

У Білому домі дали офіційну відмову від співпраці зі слідством у справі про імпічмент президенту США Дональду Трампу.

Як повідомляє ВВС, таку відповідь в адміністрації Трампа дали на лист лідерів демократичної партії.

Також у Білому домі назвали документ від демократів "безпідставним" та "конституційно недійсним" і відхилили його.

Новини
На руку Фірташу: сплив несподіваний нюанс скандалу з Трампом і Зеленським

Зазначається, що лист-відповідь Білого дому надійшов після того, як адміністрація Трампа заборонила послу США Гордону Сондленду в Європейському Союзі свідчити у Конгресі в рамках розслідування щодо імпічменту Трампу.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Імпічмент Трампа" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Імпічмент Трампа
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
Тег
Імпічмент президента
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
22
3
Смішно
2
Цікаво
2
Сумно
7
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel