Білий дім відмовився: скандал з імпічментом Трампа отримав продовження

У Білому домі дали офіційну відмову від співпраці зі слідством у справі про імпічмент президенту США Дональду Трампу.

Як повідомляє ВВС, таку відповідь в адміністрації Трампа дали на лист лідерів демократичної партії.

Також у Білому домі назвали документ від демократів "безпідставним" та "конституційно недійсним" і відхилили його.

Зазначається, що лист-відповідь Білого дому надійшов після того, як адміністрація Трампа заборонила послу США Гордону Сондленду в Європейському Союзі свідчити у Конгресі в рамках розслідування щодо імпічменту Трампу.

Дональд Трамп

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Білий дім 25 вересня опублікував розшифрування скандальної розмови, яка пройшла між президентами США і України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським та призвела до початку процедури імпічменту в американців.

27 вересня на фоні українсько-американського скандалу спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер подав у відставку.

Стало відомо, що на своїй посаді він міг лобіювати інтереси Raytheon Company, яка виробляє Javelin.

Пізніше Волкер дав свідчення у справі про можливий тиск президента Дональда Трампа на українського лідера Володимира Зеленського.

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