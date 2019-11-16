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16 листопада • оновлено в 08:52
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Трамп дав танки! Білий дім тонко підколов Обаму через Україну

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Білий дім опублікував порівняльне фото чинного президента США Дональда Трампа і його попередника Барака Обами, вказавши на різницю в наданні допомоги Україні.

Знімок з'явився на офіційній сторінці адміністрації глави держави в Instagram (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Обама надав Україні подушки і ковдри. Трамп дав 400 млн доларів на військову допомогу", – сказано в підписі.

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У Трампа підкололи Обаму через допомогу Україні

У Трампа підкололи Обаму через допомогу Україні

Instagram Білого дому

Зауважимо, Трамп не раз хизувався цим фактом. Під час зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленський у вересні він заявляв: "Так, ми працюємо з Україною. І ми хочемо, щоб інші країни теж працювали. Коли я говорю "працювали", я маю на увазі гроші. Вони (інші країни) повинні теж давати більше грошей. Ми дали багато грошей. Я дав вам протитанкові установки, тоді як президент Обама вам відправляв покривала і подушки. А я вам дав протитанкові установки. Багато людей не хотіли цього робити, але я зробив".

Білий дім тонко підколов Обаму через Україну

Білий дім тонко підколов Обаму через Україну

У жовтні він повторив свої слова в інтерв'ю телеканалу CBS: "Я той, хто надав Україні оборонну зброю і танки. Обама цього не зробив. Ви знаєте, що він надіслав? Подушки і ковдри".

Примітно, що в США триває передвиборча боротьба між партією республіканців, яку представляє Трамп, і партією демократів, президентом від якої раніше став Обама.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Трамп заявив, що Обама не зупинив анексію Криму в 2014 році, оскільки його перехитрила Росія.

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Автор
Ірина Кулініч Ірина Кулініч
Особи
Дональд Трамп Барак Обама
Місце
США
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коршун федот
коршун федот
Москалям не довго залишилось.Щоб хто не казав, але мокшинське би..д..ло -буде загнане назад в печери і болотА, з яких виповзло. Всі поневолені мокшвою народи - з радістю їх туди загонять.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Конечно должны давать оружие,бороться с трехцветной фашистской чумой должны все!
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