Безробіття у США може досягти рекорду - міністр

Рівень безробіття у США може скласти близько 25% порівняно з нинішніми 14,7% через кризу, викликану пандемією коронавірусу COVID-19.

Про це телеканалу Fox News заявив міністр фінансів Стівен Мнучін, зазначивши, що адміністрація президента країни Дональда Трампа готова продовжити ухвалення дорогого законодавства для надання допомоги і стимулювання економіки, оскільки кількість заявок на допомогу з безробіття досягла рекордного рівня – понад 33 мільйони цього тижня.

За словами міністра, з американців, які мають право на роботу, у віці 16 років і старше, 14,7% наразі є безробітними, при цьому до того, як вибухнула криза з коронавірусом, ця частка становила всього лише 3%.

Стівен Мнучін Скрін відео

Мнучін повідомив, що, на його думку, рівень безробіття може бути близький до 25% через велику кількість звернень за допомогою з безробіття за останні п'ять щотижневих періодів подачі заявок.

При цьому міністр заявив, що Трамп готовий витратити "все, що потрібно" для того, щоб допомогти пом'якшити пандемію коронавірусу і забезпечити економічне полегшення і стимулювання. У адміністрації також є план, щоб цього досягти.

"Ми абсолютно наполягаємо на зниженні податку на заробітну плату. Це стимул повертати людей на роботу. Він доставляє гроші американської громадськості та бізнесу", – заявив міністр.

У США очікують зростання безробіття до 25% Department of Labor

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Пентагоні запевнили, що не знають про витік коронавірусу з китайської лабораторії, незважаючи на заяву президента Трампа.

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