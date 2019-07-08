Без росіян: Парламентська асамблея ОБСЄ озвучила імена нового керівництва

Парламентська асамблея ОБСЄ у понеділок, 8 липня, переобрала депутата від Грузії Георгія Церетелі на пост президента.

Це відбулося під час заключного пленарного засідання ХХVIІІ щорічної сесії ПА ОБСЄ в Люксембурзі, передає "Укрінформ".

"Я буду піклуватися про цю Асамблею. Це наш обов'язок – відповідати потребам наших людей. Це важливий тягар, будь то вирішення конфліктів, тероризм, зміна клімату або інші питання", – сказав після переобрання Церетелі.

Ілюстрація. ПА ОБСЄ Укрінформ

Відомо, що з 9 листопада 2017 року Церетелі був виконувачем обов'язків президента ПА ОБСЄ як старшогий віце-президент.

На виборах політика підтримали 120 делегатів, він буде керувати парламентською асамблеєю ще один рік.

Гігі Церетелі ekhokavkaza.com

Також під час сесії були призначені віце-президенти ПА ОБСЄ: Віктор Паул Добре (Румунія), Азая Гулієва (Азербайджан) і Нілза де Сена (Португалія).

Крім того, було обрано керівництво трьох загальних комітетів ПА ОБСЄ: комітет із політичних питань та безпеки очолив Філіппо Лобмарді (Швейцарія), комітет з економічних питань, науки, технології та навколишнього середовища – Софіо Кацарава (Грузія), комітет із питань демократії, прав людини і гуманітарних питань – Кіріакос Хаджіяні (Кіпр).

Відзначається, що раніше голова постійної делегації Верховної Ради України в ПА ОБСЄ Артур Герасимов був одноголосно вчетверте обраний заступником голови Комітету з економічних питань, науки, технології та навколишнього середовища.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні на засіданні ПА ОБСЄ депутат Держдуми, космонавт, герой Росії Олена Сєрова видала безглуздий фейк про те, що особисто бачила з борту МКС, як українські війська нібито бомбили мирних жителів Донбасу.

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