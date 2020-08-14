Бульбофюрер – всё. И он снова подтвердил банальную скучную истину: все диктаторы одинаково тупы и трусливы. Оттого и готовы – ради сохранения собственной шкурки на вечном троне – проливать реки крови и перемалывать человеческие кости. Но на сей раз демонстративная жестокость, с применением поистине гестаповских методов подавления, вызвала обратную реакцию. Беларусы вышли на протест, после чего объявили забастовку. И это означает весьма неприятный для диктаторов – Лукашенко и Путина – факт: в Беларуси есть граждане и есть общество: то, чего нет в России. Понятно: Беларусь гораздо меньше по территории и количеству населения, у нее нет ментального разделения на "восточную", "центральную" и "западную части". А еще – она более европейская, нежели Россия, где до сих пор в том же Хабаровске протестующие таскаются с красными знаменами – не то Ульянова, не то - Удальцова.

В Минске же все красно-коричневые идеи совкопитеков вобрал в себя осточертевший колхозный таракан, которого сегодня готово линчевать большинство беларусов. За презрение к народу (да, да, в отличие от России – в Беларуси есть народ!), за команду "фас", отданную фашизоидному силовичью, сорвавшемуся с цепи и вцепившемуся в горло гражданского общества, за подтасованные итоги выборов…

Кстати, о выборах. Невзирая на очевидную бессмысленность хождения на избирательные участки в условиях диктатуры, в конкретном данном случае подтасованные итоги голосования сработали как триггер, после чего на политической доске была разыграна классическая комбинация: протест – силовой террор – сопротивление – забастовка. Победившая Тихановская превратилась в символ воли народа, и теперь уже неважно, где она находится: в Минске или в Вильнюсе. Главное – она есть, и массовый избиратель проголосовал конкретно за неё. Революция в Беларуси еще не завершилась победой, она находится в той точке, когда чаша весов может качнуться либо в пользу протестующих, либо – в пользу третьей стороны. Единственное, что понятно уже сейчас – Лукашенко не избежать "мата в два хода", и вопрос в том, кто объявит этот мат: Беларусь или Россия?

Беларусы не хотят в объятия "старшего брата" - тем более что "брательник" этот ни хрена не похож на доброго родственничка, а скорее напоминает того же маньяка Луку, только жирнее и страшнее. Тихановская обращается к народу с просьбой продолжать забастовку и выходить на мирный протест в субботу и воскресенье, фактически объявляя шах диктатору и его вооруженной звероферме. У бульбофюрера два выхода: либо собрать "круглый стол", на котором попытаться выторговать для себя жизнь и гарантии отъезда в какую-нибудь Турцию, либо – отдать приказ зверью в погонах мочить протестующих с удвоенной силой, с использованием огнестрела, после чего – просить Путина "ввести вежливых людей для стабилизации обстановки в Беларуси с целью не допустить доминирования стран НАТО в формировании политической повестки". Фактически второй вариант – это гибридный аншлюс Беларуси, который позволит Путину разыграть желанный вариант учреждения нового государства. Дело в том, что бункерный стратег категорически недоволен унизительным положением "обнулёныша". И изнасилованная в июне Конституция уже не радует нашего политического извращенца. Ему полноценную легитимность подавай, но родиться она может только в случае появления на свет новой страны. Допустим, некоего Союза Свободных Суверенных Республик после вливания в этот Союз Республики Беларусь. "Совки" так хотели вернуться в СССР? – нате вам "Союз нерушимый республик свободных". И подавитесь своим пломбиром со вкусом колбасы по два-двадцать. А не захотите жрать это говно – дубинками запихаем. И вот уже из старого битого яйца советского динозавра вылупляется на свет божий вполне себе жизнеспособный монстр, готовый и Украиной закусить, и порычать в сторону Казахстана, и противостоять солдатам НАТО на польско-прибалтийском направлении. Московский улус – расширенная версия.

Именно эту версию и видят в розовых снах пропагандистские отбросы в лице Соловьевых-Скабеевых-Симоньян. Последняя верещит, увлажняясь кремлевской мечтой: "А вообще пора уже вежливым людям навести порядок, конечно. Как они умеют". Куда уж откровеннее? Либеральные Познеро-Дуди возмущаются хитрее: проклиная Луку Кровавого, они как бы не замечают пещеризации собственной страны, будто в России отвязная фашня не рвёт пасть и ноздри протестующим. Подтекст: "Путин, введи уже что-нибудь!"

В эти дни народ Беларуси впишет новую страницу в мировой "Учебник по революции". И, если Москва попытается разыграть вариант аншлюса – веселой прогулки по улицам Минска не получится. Военное вмешательство во внутренние дела Беларуси обернется для Путина полномасштабной войной с народом, способным вспомнить партизанские навыки дедушек. Более того: эта попытка окончательно выведет путинскую пещеру из разряда государственных образований, хоть как-то воспринимаемых в цивилизованных странах. Конечно, предавший интересы страны и населения диктатор плевать хотел на международные нормы, и в случае экономического эмбарго будет готов броситься в жесткие объятия Китая, притворяющегося добродушной плюшевой пандой. Но эти обнимашки довольно быстро закончатся политической асфиксией, потому что Пекин категорически не приемлет коррупцию как основу государственного строя – даже если этот коррупционер – крупнейший бриллиант из твоей агентуры.

Так что, ставя фашизоидному "батьке" шах с прицелом на мат, Тихановская и её народ запускают механизмы глобальных перемен на европейском политическом поле, вовлекая в игру множество сторон. Главное – чтобы, играя белыми, не наследить красненьким…

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