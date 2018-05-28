База США в Польщі: Кремль пригрозив "недипломатичною відповіддю"

Росія готова піти на недипломатичні заходи в разі розміщення в Польщі військової бази США.

Про це "РІА Новини" заявив перший заступник голови комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Євген Серебренніков.

"Російське дипломатичне співтовариство продовжує свою роботу на цьому напрямку, розраховуючи попередити це рішення або переконати Польщу відмовитися від нього. Але, незважаючи на дипломатичні зусилля, Міністерство оборони готове до протидії та, наскільки я знаю, такі заходи вже проводяться", - сказав він.

При цьому він відмовився пояснити, в чому саме полягають ці заходи, але додав, що розширення НАТО біля кордонів Росії "небажане і незаконне".

Ініціативу Польщі також оцінили в Кремлі, де прес-секретар глави РФ Дмитро Пєсков заявив, що розміщення американської бази - суверенне право Варшави, але воно спричинить відповідні дії з боку Москви.

Як повідомлявOBOZREVATEL, США вирішили стягнути до кордонів Росії потужну зброю.