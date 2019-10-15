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15 жовтня • оновлено в 12:22
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Барселону охопили заворушення: понад 130 постраждалих

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131 людина постраждала в результаті заворушень, що охопили Барселону 14 жовтня. Троє були затримані.

Протести спалахнули через вирок 12 каталонським політикам, визнаним винними в зв'язку з проведенням незаконного референдуму про незалежність у 2017 році, передає El Pais.

Активісти пообіцяли продовжити акцію протесту 15 жовтня.

Новини
''Каталонія — не Іспанія!'' У Барселоні тисячі сепаратистів влаштували заворушення

У понеділок протестуючі блокували рух по чотирьом головним дорогам міста. У Жироні (100 кілометрів від Барселони) люди зупинили рух поїздів, як регіональних, так і наступних до Франції.

Одним із головних об'єктів для протестів демонстранти вибрали саме міжнародний аеропорт Ель-Прат. Біля нього зібралося близько 8 тисяч осіб. Іспанська поліція почала жорстко розганяти протестуючих, застосувавши кийки і відкривши стрілянину гумовими кулями.

Барселону охопили заворушення: понад 130 постраждалих

Заворушення в Барселоні

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховний суд Іспанії 14 жовтня видав новий міжнародний ордер на арешт колишнього лідера Каталонії Карлеса Пучдемона.

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Іспанія Барселона
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Тоже Нацгвардия РФ?
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Великий Кормчий, Чеченский ОМОН
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