Барселону охопили заворушення: понад 130 постраждалих

131 людина постраждала в результаті заворушень, що охопили Барселону 14 жовтня. Троє були затримані.
Протести спалахнули через вирок 12 каталонським політикам, визнаним винними в зв'язку з проведенням незаконного референдуму про незалежність у 2017 році, передає El Pais.
Активісти пообіцяли продовжити акцію протесту 15 жовтня.
У понеділок протестуючі блокували рух по чотирьом головним дорогам міста. У Жироні (100 кілометрів від Барселони) люди зупинили рух поїздів, як регіональних, так і наступних до Франції.
Одним із головних об'єктів для протестів демонстранти вибрали саме міжнародний аеропорт Ель-Прат. Біля нього зібралося близько 8 тисяч осіб. Іспанська поліція почала жорстко розганяти протестуючих, застосувавши кийки і відкривши стрілянину гумовими кулями.
Заворушення в Барселоні
Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховний суд Іспанії 14 жовтня видав новий міжнародний ордер на арешт колишнього лідера Каталонії Карлеса Пучдемона.
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