Скандал із вшануванням Бандери: посла Польщі викликали "на килим" в українське МЗС

Міністерство закордонних справ України в середу, 8 січня, викликало посла Польщі Бартоша Ціхоцького через його різкі висловлювання з приводу вшанування в Україні лідера ОУН Степана Бандери.
Про це повідомляє пресслужба відомства в Facebook. Приводом для обговорення стала спільна з послом Ізраїлю заява про неприйнятність подібних заходів.
"Увагу польського посла звернули на контрпродуктивність публічної дискусії з внутрішніх питань української політики", – відзначили в МЗС.
МЗС викликало посла Польщі через скандал із Бандерою
Також було відзначено, що під час контактів на вищому рівні керівництва України і Польщі домовилися про розвиток діалогу з історичних питань на експертному рівні, що потребують додаткових зусиль, зокрема і дипломатичних, у напрямку забезпечення конструктивного співробітництва фахівців у сфері історичної пам'яті.
Україна і Польща домовилися про конкретні кроки в цьому напрямку.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
1 січня у Києві пройшла смолоскипна хода на честь дня народження Степана Бандери. Організаторами "Маршу честі, гідності і свободи" виступили "Правий сектор", "Національний корпус", ВО "Свобода", "Тризуб", С-14 і низка інших організацій.
У Польщі та Ізраїлі назвали образливим вшанування Бандери і його соратників.
Українське МЗС відповіло, що наша країна має право самостійно визначати своїх героїв.
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