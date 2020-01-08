Скандал із вшануванням Бандери: посла Польщі викликали "на килим" в українське МЗС

Міністерство закордонних справ України в середу, 8 січня, викликало посла Польщі Бартоша Ціхоцького через його різкі висловлювання з приводу вшанування в Україні лідера ОУН Степана Бандери.

Про це повідомляє пресслужба відомства в Facebook. Приводом для обговорення стала спільна з послом Ізраїлю заява про неприйнятність подібних заходів.

"Увагу польського посла звернули на контрпродуктивність публічної дискусії з внутрішніх питань української політики", – відзначили в МЗС.

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Також було відзначено, що під час контактів на вищому рівні керівництва України і Польщі домовилися про розвиток діалогу з історичних питань на експертному рівні, що потребують додаткових зусиль, зокрема і дипломатичних, у напрямку забезпечення конструктивного співробітництва фахівців у сфері історичної пам'яті.

Україна і Польща домовилися про конкретні кроки в цьому напрямку.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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