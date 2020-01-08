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8 січня • оновлено в 20:02
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Скандал із вшануванням Бандери: посла Польщі викликали "на килим" в українське МЗС

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Міністерство закордонних справ України в середу, 8 січня, викликало посла Польщі Бартоша Ціхоцького через його різкі висловлювання з приводу вшанування в Україні лідера ОУН Степана Бандери.

Про це повідомляє пресслужба відомства в Facebook. Приводом для обговорення стала спільна з послом Ізраїлю заява про неприйнятність подібних заходів.

"Увагу польського посла звернули на контрпродуктивність публічної дискусії з внутрішніх питань української політики", – відзначили в МЗС.

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Також було відзначено, що під час контактів на вищому рівні керівництва України і Польщі домовилися про розвиток діалогу з історичних питань на експертному рівні, що потребують додаткових зусиль, зокрема і дипломатичних, у напрямку забезпечення конструктивного співробітництва фахівців у сфері історичної пам'яті.

Україна і Польща домовилися про конкретні кроки в цьому напрямку.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Факельні ходи на честь Степана Бандери
Особа
Степан Бандера
Місце
Україна
Тег
Ізраіль
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Ukraine The
Ukraine The
А израильского посла будут вызывать?
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3
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филя филя
филя филя
поляки правильно что берут на работу укронациков. они ершистее)))
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4
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филя филя
филя филя
ими унитазы лучше очищаются
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Трамп сказал в обращении к нации, что нам по морде настучали, но зато мы смогли сбить украинский самолет...
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