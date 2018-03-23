Оглянувшись в конец прошлого века, зададимся вопросом: почему в России, казалось бы, выбравшей в начале 90-х свободу, вновь господствует авторитарный режим? Почему стало возможным вновь ввергнуть Россию в пучину советского мракобесия? Почему вернулись времена холодной войны между Западом и Россией? Когда прекратится литься весь этот бред с поиском внешнего врага и естественно, в первую очередь, антиамериканизм во всех СМИ? И таких вопросов десятки.

Учитывая, что после развала Советского Союза прошло не так уж и много времени, я не собираюсь утомлять читателей подробным пересказом того, через что прошла Россия за последние четверть века. С исторической точки зрения время для анализа, считаю, еще не пришло, но для того, чтобы понять в какую сторону сегодня движется современная Россия, материала накопилось вполне достаточно. И потому давайте рассмотрим самые базовые составляющие, на которых сегодня строится современная Россия. Уверен, что правильное понимание этого поможет читателям и всем остальным, кто интересуется Россией, правильно воспринимать и оценивать происходящие в ней процессы.

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Сегодня все понимают, что Россия под руководством Владимира Путина вновь взяла на вооружение советские методы управления страной, включая и идеологическую обработку мозгов своего населения. Кстати, это очень наглядно можно было наблюдать на открытии зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году, где весь сценарий этого баснословно дорогого шоу акцентировал внимание зрителей на достижениях страны именно в советские годы, тем самым подчеркивая правопреемственность тех времен с современной Россией. Мне этот спектакль очень многим напоминал 1980 год и такую же провальную Олимпиаду в Москве во времена брежневского застоя, где так же пышным открытием старались бросить пыль в глаза всего мира, на фоне прогнившей и разваливающейся советской машины.

Такие параллели со временами советского застоя сегодня можно наблюдать кругом. С приходом к власти в Кремле спецслужб во главе с Путиным, все последние годы в России с утра и до вечера, во всех подконтрольных СМИ идёт одна и та же агрессивная риторика и бесстыжая пропаганда на фоне повсеместной коррупции и безответственности, убийств журналистов, правозащитников и представителей политической оппозиции, затхлой атмосферы серости, холуйства и цинизма. И тем не менее, как мировая, так и российская общественность все пристальнее вглядываются в прошедшие годы, силясь отыскать в них нечто новое, в то время как сегодня важно не просто анализировать горькие уроки прошлого, а давно уже пора задаться вопросом о том, куда движется Россия с идеологией путинизма и путях развития постпутинской России, об истоках и сущности нынешнего политического строя, без тщательного анализа и понимания которых невозможно полноценное понимание происходящих процессов в России.

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К сожалению, граждане России не проявляют достаточной социальной активности для того, чтобы выбрать прогрессивную дорогу обновления вместо зависания в топкой болотине путинизма. Почему? Прежде чем клеить ярлыки инертности и безволия на народ стоит вспомнить, что российский народ — тот же самый, что сотнями тысяч выходил на улицу в конце 80-х, выбирая свободу и перемены. Россияне своё стремление к переменам также продемонстрировали несколько лет назад и на Болотной площади, и на проспекте Сахарова в Москве. Уверен, что за эти годы российские граждане не стали глупее — они просто стали разборчивее: нынешний потребитель привередливо смотрит не только на прилавок магазина, но и на политическую витрину. Сегодня, чтобы выбирать перемены, людям необходимо ясно понимать, что они получат вместо того, с чем они уже худо-бедно сжились.

Так что дело не столько в народе, сколько в элитах, в образованной и продвинутой части общества, которой необходимо взять на себя ответственность за создание плана будущего. И что важно — такого плана, который мог бы консолидировать общество, а значит, учесть интересы большинства социальных групп россиян. Очевидно, что в этом контексте не имеет никакого смысла говорить ни о путинской элите, ни о "карманной оппозиции", которая давно уже стала плотью от плоти правящего режима: всем им перемены не нужны, так как любые перемены для них означают, как минимум, резкое понижение их нынешнего статуса. И очевидно, какой бы "патриотичной" ни была их риторика, судьба страны их нисколько не волнует.

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Говорить тут стоит только о гражданском обществе и об оппозиции, не подконтрольной Кремлю. Однако в ее рядах, к сожалению, до сих пор не удалось создать единого центра борьбы с растущим авторитаризмом, для консолидированного принятия политических решений, дающих возможность альтернативной путинскому режиму организации жизни в стране и прошедшие 18 марта 2018 года, так называемые выборы президента России, это наглядно продемонстировали.

У путинского режима нет определенной идеологической базы, он мозаичен. Для него установки "мочить в сортире" и "свобода лучше несвободы" совершенно не противоречат друг другу (это как Сталин и Хрущев в одном флаконе). Такой невиданной идеологической гибкости требуют интересы правящего клана: принципиально только сохранение в своих руках собственности и полный контроль над финансовыми потоками. Тут повсюду царит круговая порука — этакая возведенная в абсолют номенклатурная "омерта". И превыше деловых качеств ценится лояльность — по этому принципу ведется подбор руководящих кадров на всех уровнях.

Учитывая вышеизложенное, уважаемый читатель и сам, наверное, догадывается, что современная Россия и царящие в ней нравы очень уж нам напоминают Советский Союз времен застоя как идеологически, так и политически. Весьма символичным является и то, что Путин находится у власти 18 лет и уже сравнялся по этому показателю с Брежневым и как я понимаю, он уже замахивается на рекорд самого Сталина, который, как известно, отсидел в Кремле почти 30 лет. Поэтому меня совершенно не удивляет и то, как по всей России сегодня идет реанимация "отца народов" и проводятся параллели между Сталиным и Путиным, которая особенно усилилась после 2014 года, когда Путин аннексировал украинский Крым, а потом развязал бойню на юго-востоке Украины.

И нет ничего удивительного в том, что нынешняя клоунада, под названием "выборы президента России", после завершения которого Путин принял в Кремле маргиналов, которые участвовали в этой комедии, напомнили мне сцену "Великого бала у Сатаны" из знаменитого булгаковского романа "Мастер и Маргарита", где Воланд в конце бала, так же, как и в романе в целом, расставляет всё по своим местам — ведь он изначально над миром и его суетой. Из этого и выходит его знаменитое:"Что бы делало твоё добро, если бы не было зла?"