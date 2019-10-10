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10 жовтня • оновлено в 14:08
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Байден вперше публічно принизив Трампа: той відповів

7.1т Читати матеріал російською

Колишній віцепрезидент США Джо Байден вперше після початку скандалу закликав Конгрес оголосити імпічмент президенту країни Дональду Трампу.

Так, про це він заявив на виступі перед прихильниками у Нью-Гемпширі, повідомляє "Інтерфакс-Україна". "Дональд Трамп порушив дану під час вступу на посаду клятву. Він зрадив свій народ і зробив порушення, покарання за які – імпічмент", – підкреслив він.

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Дональд Трамп і Джо Байден

Дональд Трамп і Джо Байден

EADaily

І додав: "Йому потрібно оголосити імпічмент".

На цей заклик уже відреагував Трамп. Так, у своєму Twitter лідер США заявив, що вважає нікчемним вчинок політика.

"Сонний Джо Байден, який разом зі своїм сином Хантером обчистив щонайменше дві країни на мільйони доларів, закликає до мого імпічменту", – написав він.

А також звернув увагу на те, що тільки 25% американських громадян хотіли б його відставки у результаті імпічменту. "Це лише продовження найбільшого полювання на шахраїв і відьом в історії нашої країни!" – підсумував Трамп.

Як писав OBOZREVATEL:

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Особи
Дональд Трамп Джо Байден
Місце
США
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Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
Байден лоханулся , связавшись с упорантами .
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Кресст Оксана
Кресст Оксана
старикану Джо о Боге уже пора задуматься , а не об импичменте ... )))
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Комаров Ешлі
Комаров Ешлі
прямо уже обчистил, местные кобылолюбы на миллиарды чистку проводят и ничего, а в датском королевстве тоже не все гладко, берут оказывается и не морщатся
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