Байден вперше публічно принизив Трампа: той відповів

Колишній віцепрезидент США Джо Байден вперше після початку скандалу закликав Конгрес оголосити імпічмент президенту країни Дональду Трампу.

Так, про це він заявив на виступі перед прихильниками у Нью-Гемпширі, повідомляє "Інтерфакс-Україна". "Дональд Трамп порушив дану під час вступу на посаду клятву. Він зрадив свій народ і зробив порушення, покарання за які – імпічмент", – підкреслив він.

Дональд Трамп і Джо Байден EADaily

І додав: "Йому потрібно оголосити імпічмент".

На цей заклик уже відреагував Трамп. Так, у своєму Twitter лідер США заявив, що вважає нікчемним вчинок політика.

"Сонний Джо Байден, який разом зі своїм сином Хантером обчистив щонайменше дві країни на мільйони доларів, закликає до мого імпічменту", – написав він.

А також звернув увагу на те, що тільки 25% американських громадян хотіли б його відставки у результаті імпічменту. "Це лише продовження найбільшого полювання на шахраїв і відьом в історії нашої країни!" – підсумував Трамп.

So pathetic to see Sleepy Joe Biden, who with his son, Hunter, and to the detriment of the American Taxpayer, has ripped off at least two countries for millions of dollars, calling for my impeachment - and I did nothing wrong. Joe's Failing Campaign gave him no other choice! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 жовтня 2019 р

Як писав OBOZREVATEL:

Джо Байдена підозрюють у шантажуванні влади України відмовою у виділенні $1 млрд кредитів. Його головною умовою для надання країні допомоги було звільнення тодішнього генпрокурора Віктора Шокіна, який займався розслідуванням скандальної фірми Burisma, співвласником якої був син Байдена – Хантер.

3 квітня 2016 року п'ятий президент України Петро Порошенко підписав указ про звільнення Віктора Шокіна з посади генерального прокурора.

Пізніше Байден розповів, як завдяки його наполегливості в Україні за 6 годин звільнили генпрокурора.

У 2015 році, перед візитом Джо Байдена до Києва, тодішній посол США Джеффрі Пайєт виступив перед групою бізнесменів та інвесторів на конференції в Одесі і заявив їм, що українські прокурори захищають корумпованого власника енергетичної компанії, в якій працює син Байдена, Хантер, замість того, щоб переслідувати його за законом.

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