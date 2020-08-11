Байден підтримав протестувальників у Білорусі і заявив про 26 років репресій

Кандидат в президенти США Джо Байден виступив на підтримку учасників протестів у Білорусі.

Як говориться в його заяві у Medium, він підтримує тих, хто закликає до транспарентного і точного підрахунку голосів та звільнення всіх політв'язнів.

"Я також закликаю президента Лукашенка поважати права учасників мирних протестів і утриматися від подальшого насильства", – зазначив Байден.

Він запевнив, що в разі перемоги на виборах його адміністрація "ніколи не буде ухилятися від підтримки демократичних принципів і прав людини".

За словами Байдена, народ Білорусі вимагає, щоб його почули "після 26 років систематичних репресій з боку авторитарного режиму президента Олександра Лукашенка".

Американський політик стверджує, що під час виборів в Білорусі мали місце фальсифікації, а в протестах беруть участь "люди, що вимагають точного підрахунку голосів".

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