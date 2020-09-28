Операция по изгнанию оккупантов, которую сейчас демонстрирует Азербайджан, продолжается и сегодня. В этой ситуации, есть важный положительный момент. Азербайджанцы сейчас реально показывают, как решается вопрос оккупации собственной земли любым захватчиком.

У него быть две возможности, или освободить захваченную территорию и вернуться к себе домой, или стать удобрением для земли, которую он оккупировал. Второй вариант предпочтительнее, поскольку это будет хоть какая-то компенсация за то, что оккупант стоял на чужой земле.

Пока данные идут скудно, но если вчера, в конце дня сообщалось о 4 населенных пункта, которые освободили азербайджанцы, то в первой половине дня сегодня, их количество увеличилось до 6. Азербайджанские военные сообщают минимум о 500 уничтоженных захватчиков и тут конечно, может быть элемент пропаганды, но фокус в том, что азербайджанцы воюют в стиле турков, а это значит, что БПЛА выполняют множество функций как по нанесению ударов по врагу, так и по корректировке огня артиллерии. А это значит, что все происходящее, тщательно фиксируется на видео.

Так азербайджанские военные предлагают посмотреть на пейзаж, с уничтоженной группой оккупантов.

Они уничтожены на открытой местности и потому, можно рассмотреть оружие, которое валяется рядом и вопросов тут быть не может. Как и предполагалось вчера, первый удар дронов пришелся по средствам ПВО оккупанта и в первый день бронетехника противника была целью №2, а сегодня все изменилось. Практически уничтожив все средства противовоздушной обороны, дроны взялись за танки. В первой половине дня их было уничтожено 26 штук, чему тоже имеются соответствующие подтверждения на видео.

Это говорит о том, что турецким военным таки удалось перезагрузить азербайджанскую армию и она воюет совершенно по-новому, к чему противник оказался явно неготовым. Кстати, о крупных потерях среди оккупантов говорит тот факт, что раненых уже некуда принимать и армянская медицина уже захлебнулась, а потому – их перевозят через границу в Иран.

Кстати, сейчас по сети гуляют различные теории о том, что РФ не может договориться с Тегераном о его роли в этом конфликте, но как можно заметить, Иран уже принимает участие, пусть и не активное. Он принимает раненых армян или россиян, а в обратную сторону, пропускает самолеты военно-транспортной авиации МО РФ, которые что-то там везут в Армению.

Между прочим, азербайджанские военные уже зафиксировали наличие сирийских, про-асадовских наемников, в составе армян и глядя на это и на то, как Иран озаботился раненными армянами, возникает очень большой вопрос о том, насколько серьезно в Тегеране относятся к вопросам веры. Ведь в данном случае, они косвенно заняли позицию не исламской страны в этом конфликте. Это говорит о том, что бородатые чудаки, на букву "м", которые ходят с полотенцами на голове, такие же верующие в ценности исламского мира, как велосипед "орленок".

Уже когда часть этого текста ушла в публикацию, турецкие СМИ, с ссылкой на министерство обороны Азербайджана, дали вот такие данные о потерях армянской стороны и одновременно об успехах азербайджанцев.

"Согласно информации Минобороны Азербайджана в зоне боев уничтожены 24 танка и другая военная техника, восемь артиллерийских установок, 18 беспилотных летательных аппаратов, 15 зенитно-ракетных комплексов (“Оса”) и боле 550 военнослужащих".

И эти данные тоже подтвердаются соответствующими средствами видеофиксации боевых систем Азербайджана.

Как видно, ЗРК "Оса" выжигается в том же стиле, который можно было наблюдать в Идлибе и вблизи Аль-Ватии. Судя по тому, как вращается локатор, видно, что комплекс находится в развернутом и боевом положении. К тому же он врыт в землю и находится в капонире. Но удивительным образом, он не видит ни Дрона, который в него целится, ни ракеты, которая его "выключает".

Понятно, что танки, без прикрытия ПВО, уже являются легкой целью и если все пойдет так, как это делали турки, то к вечеру их у армян в Азербайджане уже не останется. Максимум – несколько машин, которые будут спрятаны в каких-то помещениях. Но в таком случае, от танка уже нет пользы, поскольку очень быстро все закончится вот так.

Похоже армянам становится грустно, поскольку там, подобно Лукашенко, появилось видео жены премьер-министра Армении с автоматом. На это азербайджанцы ответили словами уважения к отважной женщине, но заметили, что наверное с мужчинами там совсем плохо. И еще один момент, очень показательный, в данной ситуации.

Согласно местной прессе, армяне угрожают азербайджанцам применением ракет "Искандер". Нам неизвестно, передавали им россияне эти ракеты или нет, но тут важно вот что. Такие ракеты применяются для поражения целей глубоко в тылу противника. А в данной ситуации, азербайджанцы подчеркнуто ведут боевые действия так, чтобы всем было понятно, что они освобождают свою землю и не претендуют а землю Армении. Это значит, что они сами и с самого начала, очертили поле боя, которое не касается Армении, а потому и вести по ней огонь никто не собирается. Армяне же угрожают открытием огня по тылам Азербайджана.

В связи с этим уже прозвучал ответ, который должен остудить горячие головы в Ереване. Первый момент, в пользу Азербайджана работает авиация ДРЛО Турции, а потому, любые пуски ракет с территории Армении, будут зафиксированы и не исключено – перехвачены.

Но в таком случае, Армения откроет ящик Пандоры и может получить удары уже по собственной территории, а у Азебайджана есть чем это сделать.

На вооружении армии Азербайджана находятся ракетные комплексы T-300 Qasırğa, с дальностью стрельбы в 150 км, Polonez с дальностью 300 км и Lora с дальностью в 430 км, а расстояние от азербайджанской Нахичевани до основных населенных пунктов Армении – 54-75 километров.

Так что бряцать железом оно конечно можно, но рано или поздно, у кого-то это получится громче. А пока – операция продолжается и мы посмотрим на то, как происходит деоккупация своей территории самым естественным и надежным способом.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.