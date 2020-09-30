Азербайджанці заспівали гімн на підтримку армії через конфлікт у Карабасі. Відео

У столиці Азербайджану люди масово заспівали національний гімн, висловивши в такий спосіб підтримку армії країни, яка нині воює з Вірменією у невизнаній республіці Нагірний Карабах.

Відповідне відео у Баку зняв кореспондент OBOZREVATEL (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

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Зокрема, жителі чотирьох висоток у місті хором заспівали гімн Азербайджану, підтримуючи військовослужбовців.

Відомо, що ініціаторкою такої акції виступила співачка Маріам Шабанова, чий голос у ролику звучить на першому плані.

Детальніше про те, чиїм є Нагірний Карабах і де він розташований, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL. А також про те, у чому полягає суть конфлікту Вірменії та Азербайджану.

Як повідомляв OBOZREVATEL, між Вірменією та Азербайджаном тривають військові дії в невизнаній республіці Нагірний Карабах. Баку завдав точкових ударів по противнику в Джебраїльському районі, під удар потрапило військове керівництво Вірменії. У Раді Безпеки ООН закликали країни повернутися до переговорів.