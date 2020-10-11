Азербайджан заявив про смертельний обстріл міста на кордоні з Карабахом. Фото

Міноборони Азербайджану заявило, що місто Гянджа на кордоні з Нагірним Карабахом зазнало обстрілу з території Вірменії.

За інформацією МНС Азербайджану, одна з ракет влучила в житловий будинок, зруйнувавши його (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

З-під завалів витягли тіла 5 людей, ще 28 постраждали.

У свою чергу, Міноборони Вірменії спростувало інформацію про обстріл міста Гянджа в Азербайджані.

Як повідомив блогер WarGonzo в Telegram, ЗС Азербайджану застосували по Степанакерті касетні боєприпаси.

"З десятка реактивних снарядів РСЗВ "Смерч" на місто висипалися сотні гранат. Всю ніч прокидалися від розривів", – стверджує він.

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У чому суть конфлікту в Нагірному Карабасі

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією почався через Нагірний Карабах в 1988 році, коли населена переважно вірменами Нагірно-Карабахська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР. Нагірний Карабах і сім прилеглих до нього районів – 20% території Азербайджану – знаходяться під окупацією збройних сил Вірменії. У травні 1994 року сторони досягли режиму припинення вогню. Територіальний конфлікт не врегульовано досі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 жовтня Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню для обміну полоненими й тілами загиблих. Менш ніж через годину після вступу перемир'я в силу країни заявили про порушення противника і відновлення обстрілів.