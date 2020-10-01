Азербайджан застосував у Нагірному Карабасі артилерію: нові подробиці конфлікту

У четвер, 1 жовтня, у невизнаному Нагірному Карабасі продовжилися запеклі бої між Азербайджаном і Вірменією. Так, азербайджанська сторона завдала по противнику артудари, а вірменська повідомила про нові втрати.

OBOZREVATEL стежить за розвитком подій в п'ятий день протистояння:

Армія Азербайджану застосувала проти військ Вірменії під час боїв у невизнаному Нагірному Карабасі артилерію. Відповідні відео оприлюднили Міністерство оборони Азербайджану. Удари були завдані в ніч проти 1 жовтня.

Унаслідок були знищені вірменські військові колони на лінії зіткнення сторін, які воюють.

Тим часом Sputnik Вірменія повідомило, що втрати вірменської сторони вже досягли 103 осіб. Крім того, опубліковано список нових 23 загиблих військових країни, серед яких – і льотчик збитого Су-25.

Зі свого боку Генпрокуратура Азербайджану заявила, що з початку бойових дій у зоні Карабаського конфлікту загинули 16 і поранені 55 азербайджанських цивільних осіб.

Так звана "Армія Карабаху" заявила, що нібито збила військовий вертоліт Азербайджану, який впав на територію Ірану.

У чому суть конфлікту в Нагірному Карабасі

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією почався через Нагірний Карабах у 1988 році, коли населена переважно вірменами Нагірно-Карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР. Нагірний Карабах і сім прилеглих до нього районів – 20% території Азербайджану – знаходяться під окупацією збройних сил Вірменії. У травні 1994 року сторони досягли режиму припинення вогню. Територіальний конфлікт не врегульовано досі.

Детальніше про те, чиїм є Нагірний Карабах і де він розташований, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

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