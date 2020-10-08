Азербайджан артвогнем знищив військову колону Вірменії. Відео удару
Збройні сили Азербайджану артилерійським вогнем знищили військову колону Вірменії.
Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Азербайджану, опублікувавши відео артобстрілу.
"Бойову техніку противника, який проводив у денний час спробу передислокуватися, було знищено артилерійським вогнем", – зазначили азербайджанські військові.
Нагадаємо, що 8 жовтня в невизнаній республіці Нагірний Карабах, де загострився збройний конфлікт, азербайджанські військові зайняли вірменську бойову позицію.
Детальніше про те, чиїм є Нагірний Карабах і де він розташований, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL. А також про те, в чому полягає суть конфлікту Вірменії та Азербайджану.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Нагірному Карабасі виявили кинуту колону вірменського військового автотранспорту.