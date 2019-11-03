Головна Новини
3 листопада • оновлено в 18:16
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

У Франції розбився автобус із туристами: опубліковані фото ДТП

2.8т Читати матеріал російською

У Франції в серйозну ДТП потрапив автобус компанії Flixbus, який прямував за маршрутом Париж-Лондон.

У результаті 33 особи постраждали, 4 з них отримали серйозні травми. Серед пасажирів були громадяни інших країн, передає Courrier Picard.

Інцидент стався на автомагістралі A1 у департаменті Сомма недалеко від комуни Перон.

Новини
На Тернопільщині сталася велика ДТП із фурою: перекрита дорога міжнародного значення

За даними газети, автобус злетів із дороги на повороті через мокрий асфальт, вдарився об огорожу й перекинувся.

При цьому спершу повідомлялося, що серед постраждалих були росіяни. Пізніше посольство РФ у Франції спростувало ці дані.

Фото з місця аварії

Фото з місця аварії

Courrier Picard

Фото з місця аварії

Фото з місця аварії

Фото з місця аварії

Фото з місця аварії

Courrier Picard

Фото з місця аварії

Фото з місця аварії

Courrier Picard

Фото з місця аварії

Фото з місця аварії

Courrier Picard

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в Росії в петербурзькому аеропорту "Пулково" мікроавтобус зіткнувся з приватним літаком.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Місце
Франція
Теги
ДТП фотографии Новини Росії
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
61
0
Смішно
2
Цікаво
44
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Поспешили написать про россиян
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Перов Василий
Перов Василий
Рогули прям следят за передвижением россиян во всем мире))) Молодцы! Наверное на планшете карандашом пишете , кто куда поехал отдыхать..
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / думки

ads pixel