У Франції розбився автобус із туристами: опубліковані фото ДТП

У Франції в серйозну ДТП потрапив автобус компанії Flixbus, який прямував за маршрутом Париж-Лондон.
У результаті 33 особи постраждали, 4 з них отримали серйозні травми. Серед пасажирів були громадяни інших країн, передає Courrier Picard.
Інцидент стався на автомагістралі A1 у департаменті Сомма недалеко від комуни Перон.
За даними газети, автобус злетів із дороги на повороті через мокрий асфальт, вдарився об огорожу й перекинувся.
При цьому спершу повідомлялося, що серед постраждалих були росіяни. Пізніше посольство РФ у Франції спростувало ці дані.
Фото з місця аварії
Courrier Picard
Фото з місця аварії
Фото з місця аварії
Courrier Picard
Фото з місця аварії
Courrier Picard
Фото з місця аварії
Courrier Picard
Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в Росії в петербурзькому аеропорту "Пулково" мікроавтобус зіткнувся з приватним літаком.
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