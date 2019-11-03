У Франції розбився автобус із туристами: опубліковані фото ДТП

У Франції в серйозну ДТП потрапив автобус компанії Flixbus, який прямував за маршрутом Париж-Лондон.

У результаті 33 особи постраждали, 4 з них отримали серйозні травми. Серед пасажирів були громадяни інших країн, передає Courrier Picard.

Інцидент стався на автомагістралі A1 у департаменті Сомма недалеко від комуни Перон.

За даними газети, автобус злетів із дороги на повороті через мокрий асфальт, вдарився об огорожу й перекинувся.

При цьому спершу повідомлялося, що серед постраждалих були росіяни. Пізніше посольство РФ у Франції спростувало ці дані.

Фото з місця аварії Courrier Picard

Фото з місця аварії

Фото з місця аварії Courrier Picard

Фото з місця аварії Courrier Picard

Фото з місця аварії Courrier Picard

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в Росії в петербурзькому аеропорту "Пулково" мікроавтобус зіткнувся з приватним літаком.

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