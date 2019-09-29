Австрія обирає новий парламент після скандалу з Росією

В Австрії в неділю, 29 вересня, почалися дострокові парламентські вибори, які були спровоковані скандалом з "російським слідом".

Перші виборчі дільниці відкрилися о 6 ранку за місцевим часом. Як відзначають експерти, шанси колишнього канцлера Себастьяна Курца знову очолити уряд вельми високі. Згідно з опитуваннями, консервативна Австрійська народна партія (АНП), їм очолювана, може навіть перевершити свій результат на минулих виборах у 2017 році і отримати близько третини голосів. При цьому не виключена і коаліція з правими популістам з Австрійської партії свободи (АПС), пише DW.

Оприлюднення перших екзитполів очікується незабаром після закриття виборчих дільниць о 17 годині. Попередні результати виборів будуть опубліковані пізніше ввечері в неділю.

rt.com

Як повідомляв OBOZREVATEL:

в Австрії уряд Себастьяна Курца був відправлений у відставку парламентом після скандалу навколо екс-лідера АПС, колишнього віце-канцлера Хайнца-Крістіана Штрахе.

Штрахе викрили в "змові" з представницею оточення глави РФ Володимира Путіна. Оприлюднені відеозаписи демонстрували, як віце-канцлер домовлявся з нібито племінницею російського олігарха про співпрацю, обіцяючи їй державні контракти в обмін на підтримку партії на виборах.

Пізніше виявилося, що росіянка була підставною особою. Після скандалу Штрахе подав у відставку.

Новий лідер АПС Норберт Хофер неодноразово підкреслював, що хоче повернутися в уряд.

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